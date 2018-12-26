80'lik Emekli Papaz ve 25 Yaşındaki Eşinin Arası Düzeldi! Artık Kimseyi Umursamıyorlar

1 Emekli Papaz, kocası Florin'e romanyada ev almak için 215,000 pound değerinde evini dahi sattı.

2 Çift evlendikten bir kaç ay sonra bir tartışma sonrası ayrıldı. İngiltereye geri dönen papaz evsiz bile kaldı.

3 Ayrılıktan kısa bir süre sonra Papaz Clements, bir canlı yayına katılıp, ayrılığın kendilerine iyi gelmediğini itiraf etti. "Florin'le tekrar birlikte olabileceğimizi görmek istiyorum. Belki de bu bizim için son şans. Ayrı kaldığımız zamanlarda fark ettim. Ben Florin'i çok özledim." Florin, bu sözler üzerine canlı yayına gelip ilişkilerine devam etmeye tamam dedi.

4 Florin, para avcısı olmadığını, Clements'i çok sevdiğini şu sözlerle ifade etti: Onunla evlendim çünkü onu seviyorum!

5 80 yaşındaki Philip Clements, 25 yaşındaki eşi Florin Marin'le ilişkilerinden bahsetti.

6 Clements, geçtiğimiz gün İngiliz basınına konuştu ve eşiyle yaşadığı kısa ayrılığını şöyle tarif etti: Ayrıldığımızda resmen depresif bir çöküş yaşadım. Bir kol veya bacağını kaybetmek gibiydi. Ona ihtiyacım olduğunu kesinlikle biliyordum. Bu şeyleri bilimsel olarak açıklayamazsınız.Çok aşığım.

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