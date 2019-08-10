Son Dakika Haberleri: 80 bini Türk, 3 milyon hacı adayı Arafat'ta!
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80 bini Türk, 3 milyon hacı adayı Arafat'ta!

31 dakika önce

Hac ibadeti yerine getirmek için kutsal topraklara gelen yaklaşık 3 milyon hacı adayı, haccın farzlarından biri olan Arafat Vakfesi için Arafat Dağı'nda yerini aldı.

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Yol boyunca "Lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk (Buyur Allah'ım emrindeyim, senin eşin ve benzerin yoktur Allah'ım)" telbiyeleri ile kafileler halinde Arafat'a ulaştırılan hacı adayları çadırlarına geçti.
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Burada Kur'an-ı Kerim okuyup dua eden ve sabah namazını kılan hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı görevlilerince hazırlanan irşat programlarını takip edecek.
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Türk hacı adaylarının ulaşımı, 610 otobüsle üç tur atılmak suretiyle sağlandı. Bu yıl kutsal topraklarda 80 bin civarında Türk hacı adayı bulunuyor.
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Haccın en önemli rüknü vakfe için Arafat'ta bulunan hacı adayları, Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'de sabah saatlerinden itibaren büyük yoğunluk oluşturdu. Hacı olabilmek için saatleri sayan Müslümanlar, vakfe için Arafat'ta bulunuyor.
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Mekke'ye yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Arafat bölgesine dün akşamdan itibaren ulaşan hacı adayları geceyi Kur'an-ı Kerim okuyup dua ederek geçirdi. r.
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Hacı adaylarının bir kısmı ise Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın yeryüzünde buluştuğu ve ilk tövbenin kabul edildiği Cebel-i Rahme'ye (Rahmet Tepesi) çıkarak dua ediyo
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Geceden tepeye çıkanlara sabahın ilk ışıklarıyla gelenler eklenince Cebel-i Rahme çevresinde büyük yoğunluk yaşanıyor.
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Bazı hacı adayları kayalıklar üzerinde uyuyarak güneşin doğmasını bekledi. Hacı adaylarına, Rahmet Tepesi'nden ayrılırken öğle yemeği için kumanya verildi.
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Öte yandan Türkiye'den gelen hacı adayları, Fetva ve İrşat Ekibi'nin Arafat için özel hazırladığı irşat programını takip ediyor.
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İrşat çadırındaki program tüm çadırlara merkezi ses sistemiyle ulaştırılıyor.
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Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından öğle ve ikindi namazlarını cem ederek kılacak hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yapacağı duayla vakfeye duracak.
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Vakfe duasının ardından artık hacı olan Müslümanlar, Müzdelife'ye hareket edecekleri vakte kadar da ibadet ve dualarını sürdürecek.
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Müzdelife bölgesine intikal edecek hacılar, burada akşam ve yatsı namazlarını cem ederek kılacak, ardından şeytan taşlamak için Cemerat bölgesine hareket edecek.
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Şeytan taşlamanın ardından Mescid-i Haram'a giderek ziyaret tavafı ve sa'y görevini yapacak hacılar, tıraş olarak ihramdan çıkacak.

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Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 12:53 
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