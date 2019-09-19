81 yaşındaki kadın, ATM'den parasını çalmaya çalışan genç kadına dersini verdi

1 İngiltere'de yaşanan olayda 81 yaşındaki Doreen Jones, ATM önünde yaşadığı gaspçı saldırısına mücadelesiyle bravo dedirtti.

2 Gaspçı kadın öncelikle ATM'den para çeken Doreen'ı uzun uzun izledi. Sonrasında yanına yaklaşıp elindeki kağıdı gösterdi ve bir şeyler sormaya başladı. Doreen, genç kadınla ilgilenmedi ve elini çekmesi içim omzunu çevirdi.

3 Genç kadın dayanamayıp Doreen'i itti ve ATM'nin önüne geçti. O sırada parasını ve bankamatik kartını almaya çalıştı.

4 Doreen, ne olduğuna anlam veremedi ve kadını ATM'nin önünden çekmeye çalıştı.

5 Doreen, parasını gasp etmek isteyen genç kadının saçlarından tutarak etkisiz hale getirdi. Yaşlı kadın gayretiyle gaspçının koşarak olay yerinden ayrılmasına sebep oldu.

6 Doreen, BBC'ye yaptığı açıklamada gaspçının kendisinden böyle bir şey beklemediğini, küçümsediğini söyledi.