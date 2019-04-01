85.000 Engelli ve Yaşlıyı İcra ve Davalardan Kurtardı! İşte Engel Tanımayan Başkan: Turan Hançerli

1 1975 yılında Tokat'ta doğan Turan Hançerli, 1999 yılı İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Lisans ve 2011 yılı Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans derecesini aldı. Marka ve Patent vekili olup, aktif olarak avukatlık yapmaya başladı.

2 Geçirdiği kaza sonrası İki protez kol kullanıyor.. Avukat Turan Hançerli 12 yaşında başlamış kendi ayakları üzerinde durmaya. 1993 yılında Tokat'ın köyünde çiftçilik yapan ailesine yardım ederken buğday çekim makinesine kapılan Hançerli'nin talihsiz kazada iki kolu da koptu. İki kol protez kolla yaşamına devam etti.

3 Üstelik iki gün sonra üniversiteye kayıt yaptırmaya gidecekti. Yılmadı “Hayata devam mı yoksa bırakacak mısın” diye sordu kendine. Yüzde 95 engelliydi. Protez kollarıyla hukuk fakültesini bitirdi. “Yardım alan değil yardım eden olmak istiyorum” deyip başarılı bir avukat oldu. 12 yaşından küçüklere akülü tekerlekli sandalye verilmesi için açtığı davayı kazandı. Çok sayıda emsal davanın takipçisi oldu. Siyasete atıldı ve yaşadığı Avcılar İlçesi'ne CHP'den Başkan adayı oldu.

4 İngilizce ve orta seviyede Almanca bilen Turan Hançerli, Deniz Hançerli ile evli, Asya ve Neşe adında iki kız çocuğu var.

5 Hançerli, Türkiye'nin 65 noktasında şubesi bulunan ve kamu yararına çalışan Türkiye Sakatlar Derneği'nin Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütmekte. Ayrıca, Engellilerin Çatı Örgütü olan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu Hukuk'tan sorumlu Genel Sekreterlik görevinin başında.

6 Denge ve Denetleme Ağı Kuruluşu, Yürütmesi ve Temsilinde aktif rol üstlendi. Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde Ağın yürüttüğü "Seçimin Şeffaflığı" kampanyasının oluşumunda ve yürütülmesinde aktif görev aldı ve kampanyanın süreç ve sonuçlarını uluslararası gazetelere lanse etti.

7 Birleşmiş Milletler Ekonomik Sosyal ve Kültürel Haklar Sözleşmesi kapsamında engelli sivil toplum örgütleri olarak "Gölge Rapor" hazırlanmasında görev aldı ve bu raporla ilgili İsviçre BM nezdinde farkındalık/lobi faaliyetlerinde bulundu.

8 Türkiye engelli hareketinin ortaklaşması ve hak temelli çalışmalar yapmaları teşvik etti. Engellilerin defalarca yurt genelinde ortak basın açıklamaları ve toplantılar yapmasını sağladı.Türkiye Sakatlar Derneği başta olmak üzere Federasyon ve Konfederasyon adına TBMM nezdinde görüşülen yasalarla ilgili görüş, öneri ve yasa tasarısı teklifi hazırladı.

9 Başta, 85.000 engelli ve yaşlıyı icra ve davalardan kurtaran 18.01.2017 tarih ve 6770 sayılı yasanın 6. Maddesinin yasalaşmasında aktif rol oynadı. Ayrıca, birçok yasa değişikliğiyle ilgili TBMM ve Parti Grupları nezdinde savunuculuk faaliyetlerinde bulundu.

10 Avrupa'da İngiltere, Almanya, Belçika, İsviçre, Hollanda Bulgaristan ve Yunanistan'da bulunup, engelli hakları alanında gözlem yapma fırsatı buldu ve birçok çalışmada aktif olarak görev aldı. ABD'de 2016 Başkanlık Seçimleri öncesinde Demokrat Parti aday adayı Bernie SANDERS'in kampanyasını ve seçimleri 2 hafta takip etti.





11 2012-2013 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi Avcılar İlçesi İnsan Hakları Komisyonu Başkanlığı yaptı. 2014 Yerel Seçimleri'nde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Avcılar Belediye Meclis Üyesi seçildi. Bununla birlikte Hukuk Komisyonu, Engelliler ve Çevre Komisyonları başkanlığı yaptı.

12 CHP 35 ve 36. Olağan Kurultaylarında Parti Meclisi Üyesi seçildi. Sosyal politikalardan sorumlu Genel Başkan Yardımcılarının yardımcılığını yaptı. 2014 Yerel, 2014 Cumhurbaşkanlığı, 2015 Genel ve 2017 Anayasa Referandum unda Engelli ve Yaşlıların sandığa ulaştırılması kampanyalarını yürüttü.