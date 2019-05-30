Son Dakika Haberleri: 88 yaşındaki Neriman Teyze mütevazılığıyla Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu!
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88 yaşındaki Neriman Teyze mütevazılığıyla Kim Milyoner Olmak İster'e damgasını vurdu!

1 saat önce

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı koltuğuna oturan 88 yaşındaki Neriman Gökdemir, mütevazılığıyla seyircilerin kalbini kazandı. Neriman Hanım 30 bin TL kazandığı yarışmadan ayrılırken söylediği cümleyle Türkiye'nin konuştuğu isim oldu.

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Sunuculuğunu Murat Yıldırım'ın yaptığı bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'e 88 yaşındaki Neriman Gökdemir damgasını vurdu.
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Gazeteci Yüksel Aytuğ da "Yaşa Neriman Teyze" başlıklı yazısında, "Hayatımda hiç bu kadar param olmadı" diyen yarışmacıyı gündeme getirdi. 88 yaşındaki Neriman Gökdemir, 'Ölmeden önce o koltuğa oturmak istiyorum. Kazanıp kaybedeceğim paranın hiçbir önemi yok. Yeter ki o stüdyonun havasını soluyayım' diyerek, sunucu Murat Yıldırım'ın karşısına oturdu.
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Bilgili ama son derece mütevazıydı. Çokça da heyecanlı.
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Joker hakları varken bile 'Bu kadarı bana yeter' diyerek yarışmadan ayrılmaya kalktı.
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Murat Yıldırım'ın gönlü, Neriman teyzenin yarışmadan az para ile ayrılmasına razı olmadı. Nezaketle ve incelikle onu destekledi.
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60 bin liralık soruda yarışmadan çekilmek istedi!
60 bin liralık soruda yarışmadan çekilmek istedi!
Neriman teyze 60 bin liralık soruyu görünce "Bu sorunun cevabı hakkında hiçbir fikrim yok." dedi.

Murat Yıldırım da hiçbir yarışmacıya yapmadığı şekilde Neriman teyzeye destek oldu ve çekilmesini hiç üstelemeden şu sözlerle onayladı:

"Eğer gerçekten soru hakkında bir fikriniz yoksa çekilebilirsiniz 30 bin Liranız var son kararınız mı?" diyerek yarışmacıyı destekledi.
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Stüdyoyu terk ederken söyledikleri ise ona duyduğumuz sempatiyi bir kat daha artırdı.
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Neriman teyzenin şu sözleri tüm izleyicilerin kalbine işledi:
Neriman teyzenin şu sözleri tüm izleyicilerin kalbine işledi:
Şu mutluluğumu size anlatamam. Tarif bile edemem. Çünkü hiç param yok sadece emekliyim, inanır mısınız bu benim en büyük param. Bu güne kadar biriktirdiğim de yok. Bu para bana ölene kadar yeter.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:00 
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