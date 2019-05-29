9 günde 11 kişi öldü! Zirveye çıkmak için cesetleri çiğniyorlar

1 Bir Amerikalı doktorun iniş sırasında ölmesiyle Everest'te bu sezon ölenlerin sayısı 11'e yükseldi. Dün de Avustralyalı bir dağcının baygın halde bulunduğu ve bir Tibet öküzünün sırtında aşağı taşınarak kurtarıldığı açıklandı.

2 23 Mayıs sabahı zirveden önceki son aşama olan Hillary Step'e çıkan Kanadalı film yapımcısı Elia Saikaly, günün ilk ışıklarında bir dağcının cansız bedeniyle karşılaştıklarını, 'böyle bir yükseklikte başka çareleri olmadığı için ekibiyle birlikte tırmanmaya devam ettiklerini' söyledi.

3 Saikaly, Instagram'da tırmanışın son saatlerini "Yukarıda gördüklerime inanamadım. Ölüm. Kaos. Sıra sıra insanlar ve 4. Kamp'taki çadırlarda ölüler. Geri çevirmeye çalıştığım insanlar da sonunda öldü. Sürüklenerek indirilen insanlar vardı. Cesetleri çiğniyorlardı. Zirve gecemizde sansasyonel haberlerde okuduğunuz her şeyi yaşadık" diye anlattı.

4 23 Mayıs sabahı Nirmal Pujra adlı dağcı tarafından paylaşılan bir fotoğrafta zirve sıralarını bekleyen 100'den fazla dağcı görünüyor. Bu fotoğraftaki dağcılardan bazılarının 12 saate kadar bekledikleri belirtiliyor. O gün 8,848 metrelik zirveye 200'den fazla kişi ulaştı.

5 Deneyimsiz dağcılar zirve yolunda Bu yılki tırmanma sezonu kayıtlara en fazla ölümün yaşandığı dördüncü dönem olarak geçti. Dağcılara göre bunun nedeni hava koşulları, deneyimsiz dağcıların sayısının fazlalığı ve Nepal Hükümeti'nin normalden daha fazla tırmanış izni vermesi. Buna ek olarak tırmanan her kişinin yanında bir şerpa adıyla bilinen yerel kılavuzlar olması zorunluluğu, zirve yolculuğunu kalabalıklaştırdı. 820 kişi birden zirve yolculuğuna çıktı. Saikaly, İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine "Fazladan 200 kişi zirve yolundaydı. Bir dağcının cesedine rastladım. Ceset, iki ipin arasındaki bir noktaya sabitlenmişti. Zirveye tırmanan her bir kişi o insanın cesedine basmak zorunda kaldı" dedi.

6 Everest: Ölüm bölgesi Saikaly şöyle devam etti: "Dağcı olmayan; daha önce hiç 8,000 metreye çıkmayan ve deniz seviyesinde yaşayan insanlar için oradaki koşulları anlamak zor. Everest'tesiniz, ölüm bölgesindesiniz. Aynı kaderi paylaşabileceğinizin farkına varıyorsunuz. Ama sizi yukarı çeken kuyrukta yapabileceğiniz bir şey yok. Yolunuza devam etmekten başka şansınız yok." 23 Mayıs sabahı Nirmal Pujra adlı dağcı tarafından paylaşılan bir fotoğrafta zirve sıralarını bekleyen 100'den fazla dağcı görünüyor. Bu fotoğraftaki dağcılardan bazılarının 12 saate kadar bekledikleri belirtiliyor. O gün 8,848 metrelik zirveye 200'den fazla kişi ulaştı.