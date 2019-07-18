Son Dakika Haberleri: 9 yaşındaki çocuk, kanser teşhisi konduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti!
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9 yaşındaki çocuk, kanser teşhisi konduktan 2 gün sonra hayatını kaybetti!

2 saat önce

Londra'da 9 yaşındaki Josh Harber isimli çocuk, kendisine lösemi teşhisi konulduktan iki gün sonra hayatını kaybetti.

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Londra'da 9 yaşındaki Josh Harber isimli çocuk, rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldığında ailesi korkunç gerçeği öğrendi.
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Okulun futbol takımında yeteneğiyle adından söz ettiren Josh'a doktorlar tarafından lösemi teşhisi konuldu.
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Doktorlar, Josh'un yakalandığı lösemi türünün olağan dışı ve agresif bir kanser türü olduğunu söylese de, bu kadarını kimse beklemiyordu. Talihsiz çocuk, doktora göründükten 48 saat sonra hayatını kaybetti.
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Kahrolan aile, oğullarının daha geçen hafta çılgınca koşturduğunu ve oldukça sağlıklı göründüğünü söyledi.
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Kanser teşhisi konulduktan 2 gün sonra ölen Josh'un ani ölümü, sınıf arkadaşlarını da derinden sarstı.
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Josh'un bedenini sinsice saran ve onu hızla sürükleyen agresif kanser türü, İngiltere'de her yıl yaklaşık 3 bin kişide görülüyor.
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Hastalık ortaya çıktığında çoğu durumda ortada tanımlanabilir bir neden bulunamıyor.
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Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 04:39 
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