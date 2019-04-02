90'ların Efsane Dizisi Friends'te Ross ve Rachel'ın Bebeklerine Bir de Şimdi Bakın

90'lı yılların en popüler dizilerinden biri olan Friends'i izleyenler mutlaka hatırlayacaktır.

İkizler bugün 16 yaşında ve Jordan Peele'nin son dönemde popüler olan korku filmi Biz'de (Us) rol alıyorlar.

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Filmde jimnastik yeteneklerini de konuşturan ikiz kardeşler için yönetmen Peele, "Filmde herkesten rol çaldıkları iki sahneleri var" dedi.