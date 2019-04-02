Son Dakika Haberleri: 90'ların Efsane Dizisi Friends'te Ross ve Rachel'ın Bebeklerine Bir de Şimdi Bakın

90'ların Efsane Dizisi Friends'te Ross ve Rachel'ın Bebeklerine Bir de Şimdi Bakın

1 saat önce

90'lı yılların efsane dizisi Friends'te Ross ve Rachel karakterlerinin bebeğini dönüşümlü olarak canlandıran ikizler bugün 16 yaşında.

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90'lı yılların en popüler dizilerinden biri olan Friends'i izleyenler mutlaka hatırlayacaktır.
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Dizide bebeği, ikiz kardeşler Noelle ve Cali Sheldon canlandırıyordu.
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İkiz kardeşlerin dönüşümlü olarak oynadığı Emma karakterinin annesi Rachel, dizinin başrol oyuncusu Jennifer Aniston'du.
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İkizler bugün 16 yaşında ve Jordan Peele'nin son dönemde popüler olan korku filmi Biz'de (Us) rol alıyorlar.
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Friends dizisinin sevimli bebekleri, korku filminde kötü karakterleri canlandırıyor.
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Filmde jimnastik yeteneklerini de konuşturan ikiz kardeşler için yönetmen Peele, "Filmde herkesten rol çaldıkları iki sahneleri var" dedi.
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İkizler, Friends dizisinin 2003 ile 2004 yılları arasında yayınlanan sekizinci sezonunda rol almıştı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:28 

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