90'lı Yıllarda Tek Bir Bina Vardı, Şimdi Türkiye'nin En Popüler Noktası

1 FSM Köprüsü yapım aşamasında 1980

2 Galata Kulesi, 1880

3 Üsküdar'a Bakış, 1890

4 Galata Kulesi'nden Bakış, 1890

5 Sultanahmet, 1880

6 Boğaziçi Köprüsü'nün temeli 20 Şubat 1970'te atıldı. İki ay sonra gazeteciler gittiğinde Karslı işçi Beyaz Name tek başına çalışıyordu.

7 Konut hakkı için çoluk çocuk yürüyen insanlar; "Gecekonduda biz, Teşvikiye'de siz", "Kuşların bile yuvası var" pankartlarıyla...

8 Ve arşivlerden çıkan diğer fotoğraflar... İşte 'bilmediğimiz Türkiye' 1970'lerMasa tenisi Bülent Ecevit ve Deniz Baykal, masa tenisi oynarken..

9 Yaklaşık 100 yıl önce Kars

10 1966, Eskişehirspor

11 1918, İstanbul'da Ekmek Dağıtan Bir Hayırsever. Dünya Savaşı'nın bittiği yıl, halk perişan halde...

12 1910, Beyoğlu 1910 yılından bir kare. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi 16. yüzyılın sonuna kadar genelde bağlık bahçelik bir alandı. Fakat 17. yüzyıldan itibaren Fransa ve Venedik elçiliklerinin açılması ilçeyi canlandırmıştır. 19. yüzyılda ise Beyoğlu bir ticaret merkezi haline gelmiştir.

13 1870'ler, İzmir

14 1967, İsmet İnönü Maltepe Sahili'nde 2. Cumhurbaşkanı ve dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, İstanbul Maltepe'de denize çivileme atlarken.

15 1990'lar, Alaçatı

16 1960, Balıkesir İmam-Hatip OkuluBalıkesir İmam-Hatip okulundaki öğretmenler

17 1931, Tramvay BiletçisiElektrikler kesildiği için hareket edemeyen tramvayın biletçisi, elektriklerin gelmesini beklerken