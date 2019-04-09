Son Dakika Haberleri: 90'lı Yıllarda Tek Bir Bina Vardı, Şimdi Türkiye'nin En Popüler Noktası

90'lı Yıllarda Tek Bir Bina Vardı, Şimdi Türkiye'nin En Popüler Noktası

1 saat önce

İşte Türkiye'nin belki daha önce hiç görmediğiniz kareleri...

1
FSM Köprüsü yapım aşamasında 1980
FSM Köprüsü yapım aşamasında 1980
2
Galata Kulesi, 1880
Galata Kulesi, 1880
3
Üsküdar'a Bakış, 1890
Üsküdara Bakış, 1890
4
Galata Kulesi'nden Bakış, 1890
Galata Kulesinden Bakış, 1890
5
Sultanahmet, 1880
Sultanahmet, 1880
6
Boğaziçi Köprüsü'nün temeli 20 Şubat 1970'te atıldı. İki ay sonra gazeteciler gittiğinde Karslı işçi Beyaz Name tek başına çalışıyordu.
Boğaziçi Köprüsünün temeli 20 Şubat 1970te atıldı. İki ay sonra gazeteciler gittiğinde Karslı işçi Beyaz Name tek başına çalışıyordu.
7
Konut hakkı için çoluk çocuk yürüyen insanlar; "Gecekonduda biz, Teşvikiye'de siz", "Kuşların bile yuvası var" pankartlarıyla...
Konut hakkı için çoluk çocuk yürüyen insanlar; Gecekonduda biz, Teşvikiyede siz, Kuşların bile yuvası var pankartlarıyla...
8
Ve arşivlerden çıkan diğer fotoğraflar... İşte 'bilmediğimiz Türkiye' 1970'lerMasa tenisi Bülent Ecevit ve Deniz Baykal, masa tenisi oynarken..
Ve arşivlerden çıkan diğer fotoğraflar... İşte bilmediğimiz Türkiye 1970lerMasa tenisi Bülent Ecevit ve Deniz Baykal, masa tenisi oynarken..
9
Yaklaşık 100 yıl önce Kars
Yaklaşık 100 yıl önce Kars
10
1966, Eskişehirspor
1966, Eskişehirspor
11
1918, İstanbul'da Ekmek Dağıtan Bir Hayırsever. Dünya Savaşı'nın bittiği yıl, halk perişan halde...
1918, İstanbulda Ekmek Dağıtan Bir Hayırsever. Dünya Savaşının bittiği yıl, halk perişan halde...
12
1910, Beyoğlu
1910, Beyoğlu
1910 yılından bir kare. İstanbul'un Beyoğlu ilçesi 16. yüzyılın sonuna kadar genelde bağlık bahçelik bir alandı. Fakat 17. yüzyıldan itibaren Fransa ve Venedik elçiliklerinin açılması ilçeyi canlandırmıştır. 19. yüzyılda ise Beyoğlu bir ticaret merkezi haline gelmiştir.
13
1870'ler, İzmir
1870ler, İzmir
14
1967, İsmet İnönü Maltepe Sahili'nde 2. Cumhurbaşkanı ve dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, İstanbul Maltepe'de denize çivileme atlarken.
1967, İsmet İnönü Maltepe Sahilinde 2. Cumhurbaşkanı ve dönemin CHP Genel Başkanı İsmet İnönü, İstanbul Maltepede denize çivileme atlarken.
15
1990'lar, Alaçatı
1990lar, Alaçatı
16
1960, Balıkesir İmam-Hatip OkuluBalıkesir İmam-Hatip okulundaki öğretmenler
1960, Balıkesir İmam-Hatip OkuluBalıkesir İmam-Hatip okulundaki öğretmenler
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1931, Tramvay BiletçisiElektrikler kesildiği için hareket edemeyen tramvayın biletçisi, elektriklerin gelmesini beklerken
1931, Tramvay BiletçisiElektrikler kesildiği için hareket edemeyen tramvayın biletçisi, elektriklerin gelmesini beklerken
18
İstanbul, 1978
İstanbul, 1978

»      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 11:57 

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YORUMLAR (4)
  • SİVASLI İBOCAN: Modern yaşantıya tüh olsun,emin olun geçmişe bakınca içim rahatladı..Beyoğlunda eşekli dolaşanların arasında o dönemde kravatlı insanlara bak şimdiki durumla kıyasla,gerçekten o zamanlar BEYOĞLU imiş..Her resmin değeri var,ellerinize sağlık... Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ,.-.,: 66 yasinda 7 göbekten istanbul sehreminli biri olarak cocukluk yillarimin sebzesi meyvasi yesilligi ama ayni zamanda tozu topragi fakiri bol sessiz sakin istanbulu özlüyorum Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır


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