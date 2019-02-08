90'lı Yılların Efsane Dizisi Tatlı Kaçıklar'ın Unutulmaz Karakterleri

1 Saffet (Yalçın Menteş) Rafet ile tek ortak noktası karısından ayrı olduğu için aynı evi paylaşmak zorunda kalmaları. Rafet ne kadar zıpırsa, Saffet bir o kadar ağır başlı. Lakin ki her zaman kurunun yanında yanan yaş oldu. Uzun yıllar Tatlı Kaçıklar dizisiyle evlerimize konuk olan Yalçın Menteş, 013 yılında da kangren olduktan sonra bacağını kaybetmişti. Bir süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Menteş, yaşam mücadelesini kazanamadı ve dün akşam hayatını kaybetti.

2 Rafet (Mehmet Ali Erbil) Efsane karakter Rafet, bir spor foto muhabiriydi hatırlarsanız. Tam bir zıpçıktı ve çapkın olan Rafet'i dünyadaki en doğru kişi olan Mehmet Ali Erbil canlandırmıştı. Dizi boyunca ayrı yaşadığı karısı Aysu'nun gönlünü kazanmak için atmadığı takla kalmadı. Tabii bi yandan da ceviz kırmaya devam etti. Mehmet Ali Erbil, 18 Ekim 2018'de evinin banyosunda düşmüştü. Kırılan kaburgaları akciğer zarını yırtarak iç kanamaya neden olmuş, 16 yıldır mücadele ettiği 'kaçış sendromu' hastalığı da nüksedince durumu ağırlaşmıştı. Aylardır ölümle pençeleşen usta oyuncunun durumu iyiye gidiyor..

3 Dürdane Hanım (İsmet Ay) - Beton Raziye (Erol Günaydın) İşte size yıkım ekibi! Bu ikilinin gözü sürekli Rafet ve Saffet'in üstündeydi. Sürekli onlara komplolar düzenliyor ve hiçbir şeyden haberleri yok gibi davranıyorlardı. Dürdane Hanım'ın diğer adı da "Defol Dürdane" Tiyatro dünyasının tanınan siması İsmet Ay, 2004 senesinde tedavi gördüğü hastanede, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Tiyatronun büyük ustası, efsane sanatçı Erol Günaydın ise 2012 yılında, akciğer enfeksiyonunundan hayatını kaybetti.

4 Tarumar Kırbaç (Dursun Ali Sağıroğlu) Dünyanın gelmiş geçmiş en komik mafya babalarından bir tanesi. Dizide kullandığı tamlamalar ise hala daha ezberimizde: Titrek manda, parça pinçik, hörgüçsüz deve, tinerci penguen, otobur leopar ve daha neler neler...Dursun Ali Sağıroğlu, 2018 senesinde, 81 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

5 Cango Hayatımıza giren hayvanlardan aklımızda en çok kalanı Cango. Kendi kendine düşündüğü şeyleri balon olarak okuyorduk. Hatta bazen Saffet ve Rafet'ten daha akıllı olduğunu bile gördük. Mehmet Ali Erbil, 2018'in Nisan ayında sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, Tatlı Kaçıklar dizisinde partneri olan Cango'yu kaybettiğini duyurdu.

6 Tolgahan (Gürkan Uygun) Kızların çalıştığı spor salonu sahibi, atletik bireyi hatırladınız mı? Evet, karşınızda Memati'nin gençlik yılları. Aşırı enerjisi ve kızlara olan yakınlığı, Rafet ve Saffet'i sinir ediyordu.

7 Serap (Pelin Körmükçü) Serap, Aysu'ya göre daha akıllı ve mantıklı bir kadındı. Ama onun da derdi, eski kocası olan Rafet. Barışmamak için Nuh dedi, peygamber demedi. Tam affedeceği sırada da yine araya başka kişiler girdi. Serap karakterini ilk olarak Pelin Körmükçü, daha sonra da Neslihan Yeldan canlandırdı.

8 Aysu (Buket Dereoğlu) Saflığı, güzelliği ve bir türlü affetmediği kocası Rafet ile dizide arzı endam eden karakter. Diğer adı da "Sus Aysu!" Bazen biraz fazla konuşuyordu çünkü. Sürekli olarak Rafet'i çapkınlık esnasında yakalaması ise şahaneydi.