91. Oscar Ödül Töreninde Şıklık Yarışı! Ünlü Aktör Smokin Elbisesiyle Şoke Etti

Porter, eşi Adam Smith ile birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi!

Lady Gaga, Alexander McQueen imzalı elbisesiyle en beğenilen isimlerdfen biri olsu.

37 yaşındaki tenis oyuncusu Serena Williams da siyah ve kırmızı renkte muhteşem görünüyordu.

48 yaşındaki Rachel Weisz, tuhaf elbisesiyle Oscar'ın en rüküş isimlerinden biri oldu.

Büyük beden model Ashley Graham, sade siyah elbisesi ve mücevherleriyle yıldız gibi parladı.

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SZA,

Şarkıcı SZA, All Stars için En İyi Orijinal Şarkı'ya aday gösterildi, ama bu telaşlı beyaz elbiseyle aynı iddiayı gösteremedi.