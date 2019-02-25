Son Dakika Haberleri: 91. Oscar Ödül Töreninde Şıklık Yarışı! Ünlü Aktör Smokin Elbisesiyle Şoke Etti

91. Oscar Ödül Töreninde Şıklık Yarışı! Ünlü Aktör Smokin Elbisesiyle Şoke Etti

41 dakika önce

Oscar 2019'un en iyi giyinenleri Lady Gaga, Jennifer Lopez ve Emilia Clarke oldu. Oscar'ın en unutulmaz kıyafeti ise kuşkusuz aktör Billy Porter'ın tasarımcı Christian Siriano imzalı kadife smokin elbisesiydi.

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Oscar'ın en dikkat çeken ismi: Billy Porter
Oscarın en dikkat çeken ismi: Billy Porter
Şarkıcı ve oyuncu Billy Porter, tasarımcı Christian Siriano imzalı kadife smokin bütün dikkatleri üzerinde topladı.
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Porter, eşi Adam Smith ile birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi!
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Jennifer Lopez büyüledi!
Jennifer Lopez büyüledi!
Jennifer Lopez, Tom Ford elbisesiyle ışıl ışıl parladı.
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Emma Stone
Emma Stone
Emma Stone, özel yapım Louis Vuitton bronz elbiseyle beğeni aldı.
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Lady Gaga siyaha büründü!
Lady Gaga siyaha büründü!
Lady Gaga, Alexander McQueen imzalı elbisesiyle en beğenilen isimlerdfen biri olsu.
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Charlize Theron
Charlize Theron
43 yaşındaki Charlize Theron, yeni koyu renkli saçlarıyla inanılmaz görünüyordu.
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Serena Williams
Serena Williams
37 yaşındaki tenis oyuncusu Serena Williams da siyah ve kırmızı renkte muhteşem görünüyordu.
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Amy Adams
Amy Adams
44 yaşındaki Amy Adams, tam anlamıyla beyaz ve gümüş elbisesinin içinde parıldıyor.
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Laura Harrier
Laura Harrier
28 yaşındaki Laura Harrier, bebek mavisi, işlemeli elbisesiyle harika görünüyordu.
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Jennifer Hudso
Jennifer Hudso
Şarkıcı Jennifer Hudson, kırmızıyı tercih etti.
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Regina King
Regina King
48 yaşındaki Regina King, bembeyaz elbisesiyle çarpıcı görünüyordu.
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Rachel Weisz
Rachel Weisz
48 yaşındaki Rachel Weisz, tuhaf elbisesiyle Oscar'ın en rüküş isimlerinden biri oldu.
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Olivia Colman
Olivia Colman
The Favourite'in yıldızı Olivia Colman, kırmızı halıda büyüledi.
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Ashley Graham
Ashley Graham
Büyük beden model Ashley Graham, sade siyah elbisesi ve mücevherleriyle yıldız gibi parladı.
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Emilia Clarke
Emilia Clarke

Emilia Clarke, payetli lavanta renkli Balamin elbisesiyle dikkat çekti.
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Linda Cardellin
Linda Cardellin
Linda Cardellini'nin pembe canavarı andıran elbisesi rüküşler arasındaydı.
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Maya Rudolph
Maya Rudolph
Nedime'yi andıran Maya Rudolph, pembe çiçekli elbisesiyle rüküşlerden biriydi.
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SZA,
SZA,
Şarkıcı SZA, All Stars için En İyi Orijinal Şarkı'ya aday gösterildi, ama bu telaşlı beyaz elbiseyle aynı iddiayı gösteremedi.
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Kacey Musgraves
Kacey Musgraves
ABD'li şarkıcı Kacey Musgraves, bu soluk pembe, fırfırlı Giambattista Valli elbisesiyle beğenilmedi.

»      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 08:44 

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