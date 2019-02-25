91. Oscar Ödül Töreninde Şıklık Yarışı! Ünlü Aktör Smokin Elbisesiyle Şoke Etti

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Oscar'ın en dikkat çeken ismi: Billy Porter
Şarkıcı ve oyuncu Billy Porter, tasarımcı Christian Siriano imzalı kadife smokin bütün dikkatleri üzerinde topladı.
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Porter, eşi Adam Smith ile birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi!
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Jennifer Lopez büyüledi!
Jennifer Lopez, Tom Ford elbisesiyle ışıl ışıl parladı.
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Emma Stone
Emma Stone, özel yapım Louis Vuitton bronz elbiseyle beğeni aldı.
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Lady Gaga siyaha büründü!
Lady Gaga, Alexander McQueen imzalı elbisesiyle en beğenilen isimlerdfen biri olsu.
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Charlize Theron
43 yaşındaki Charlize Theron, yeni koyu renkli saçlarıyla inanılmaz görünüyordu.
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Serena Williams
37 yaşındaki tenis oyuncusu Serena Williams da siyah ve kırmızı renkte muhteşem görünüyordu.
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Amy Adams
44 yaşındaki Amy Adams, tam anlamıyla beyaz ve gümüş elbisesinin içinde parıldıyor.
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Laura Harrier
28 yaşındaki Laura Harrier, bebek mavisi, işlemeli elbisesiyle harika görünüyordu.
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Jennifer Hudso
Şarkıcı Jennifer Hudson, kırmızıyı tercih etti.
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Regina King
48 yaşındaki Regina King, bembeyaz elbisesiyle çarpıcı görünüyordu.
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Rachel Weisz
48 yaşındaki Rachel Weisz, tuhaf elbisesiyle Oscar'ın en rüküş isimlerinden biri oldu.
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Olivia Colman
The Favourite'in yıldızı Olivia Colman, kırmızı halıda büyüledi.
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Ashley Graham
Büyük beden model Ashley Graham, sade siyah elbisesi ve mücevherleriyle yıldız gibi parladı.
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Emilia Clarke
Emilia Clarke, payetli lavanta renkli Balamin elbisesiyle dikkat çekti.
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Linda Cardellin
Linda Cardellini'nin pembe canavarı andıran elbisesi rüküşler arasındaydı.
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Maya Rudolph
Nedime'yi andıran Maya Rudolph, pembe çiçekli elbisesiyle rüküşlerden biriydi.
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SZA,
Şarkıcı SZA, All Stars için En İyi Orijinal Şarkı'ya aday gösterildi, ama bu telaşlı beyaz elbiseyle aynı iddiayı gösteremedi.
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Kacey Musgraves
ABD'li şarkıcı Kacey Musgraves, bu soluk pembe, fırfırlı Giambattista Valli elbisesiyle beğenilmedi.