Son Dakika Haberleri: Abdullah Gül'ün Övgüler Yağdırdığı Yeni Zelanda Başbakanının Eski Mesleği Şoke Etti!

Abdullah Gül'ün Övgüler Yağdırdığı Yeni Zelanda Başbakanının Eski Mesleği Şoke Etti!

1 saat önce

50 Müslümanın katledildiği Christchurch saldırıları sonrasında izlediği tutumla Türkiye'nin ilgiyle takip ettiği, Abdullah Gül'ün de övgüler yağdırdığı Yeni Zelanda başkanı Jacinda Ardern'in, eski mesleği şaşırttı.

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Ülkesinde 50 Müslümanın vahşice katledilmesi sonrası gözler Yeni Zelanda Başbakanın olayı nasıl ele alacağındaydı. 38 yaşında ülkenin en genç başbakanı olan Jacinda Ardern dünyanın örnek alacağı bir şekilde davrandı. Cani saldırgan Brenton Tarrant'a terörist demesi, adını dahi anmak istemediğini dile getirmesi olayı takip edenler tarafından takdir edildi.
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İngilizce ve Türkçe attığı iki tweette, Ardern'i "örnek siyasetçi" olarak tanımlamıştı.
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37 yaşında Yeni Zelanda'nın Başbakanı olan dünyanın en genç kadın lideri Jacinda Ardern'in, eski mesleği şaşırttı.
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Marie Claire'in dijital içerik editörü Isabelle Truman, (solda) yakın arkadaşı Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in hayatını anlattı.
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Isabelle Truman, Yeni Zelanda başbakanının yıllar boyunca boş zamanlarında DJ'lik yaptığını söyledi.
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17 yaşında İşçi Partisi için gönüllü çalışmaya başlamıştı. El ilanları dağıtıyordu.
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2008 yılında bol kıyafetlerini şık takım elbise ile değiştirdi ve Yeni Zelanda'nın en genç İşçi Milletvekili oldu.
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2014 yılında Auckland'daki Laneway Müzik Festivali'nde 45 dakika boyunca sahnede kalıp DJ'lik yaptı.
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28 yaşında, televizyon sunucusu Clarke Gayford ile tanıştı. Arkadaşlık olarak başlayan şey, kısa sürede romantizme dönüştü. Şık politikacının Clarke Gayford ile birlikteliğinden bir kız çocuğu var.
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»      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 02:42 

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YORUMLAR (3)
  • ahha: beyin bırakmadınız bizde be bi mesleğini söyliceniz can aldınız resmen saldırıyı bile unuttum yazıyı yazan nın elleri ni Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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