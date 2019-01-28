Acaba Kimle Evli? Diye Çok Merak Ettiğiniz Ünlülerin Eşleri

1 Yasemin & Tahir Conka Seksenler dizisinin Nazlı'sı bakın kiminle evli?

2 İşte Yasemin Conka ve yapımcı eşi Tahir Conka.

3 Derya Karadaş & Haki Biçici İnsanların hala kendisini "Zerrin" olarak tanıdığı Derya Karadaş, geçtiğimiz sene oyuncu Haki Biçici ile evlendi.

4 Ama onların kimle evli olduğunu bilmeyen çok insan var.

5 Zeynep & Ayhan Sicimoğlu Siz Ayhan Bey'i bekar sanmıştınız değil mi? Ama maalesef onun kalbi 30 yıldan beri aynı kişiye, eşi Zeynep Hanım'a ait.

6 Zeynep Hanım da çok göz önünde olmayı sevenlerden değil zaten.

7 Fedon & Eda Kalyoncu Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli.

8 Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocuğu var.

9 Linda & Vedat Milor Vedat Bey'in programlarında ara ara eşini ve kızı Ceylan'ı gören elbet olmuştur.

10 Tanımayanlar için söyleyelim, Prof.Dr. Linda Milor, Georgia Üniversitesi'nde ve elektrik mühendisliği alanında öğretim görevlisi.

11 Canan & Ali Karatay Çift aslında görücü usulü tanışmış ancak Canan Karatay her seferinde eşine ne kadar aşık olduğunu anlatır.

12 Bu arada çiftin 35 yaşında Mehmet Rahmi Karatay isimli bir de çocukları var.

13 Nergis Öztürk & Cemal Toktaş Oyuncu Nergis Öztürk'ün kiminle evli olduğunu biliyor musunuz?

14 Nergis Öztürk kendisi gibi oyuncu olan Cemal Toktaş'la evli ve bir çocuk annesi.

15 Sadi Celil & Hilal Cengiz İşler Güçler dizisiyle şöhret olan oyuncu Sadi Celil Cengiz'in bir de eşine bakın.

16 Çiftimizin ne zaman ve ne şekilde evlendikleri konusunda ne yazık ki net bilgiler bulunmuyor.

17 Gökhan & Sinem Türkmen Gökhan Türkmen, Eylül 2014'te nikah masasına oturdu.

18 Gökhan Türkmen ve eşi Sinem Aksoy.

19 Yıldıray & Gizem Şahinler Ufak Tefek Cinayetler'de Mehmet rolüyle izleyici karşısına çıkan Yıldıray Şahinler'in eşi ve çocuğu.

20 Gizem Şahinler, Instagram'ı aktif kullanıyor, eşi ve çocuğuyla çokca paylaşımlar yapıyor.

21 Hayko Cepkin - Aslı Kula 16 yıllık bir ilişki 2018 yazında evlilikle taçlandı.

22 Aslı Kula, aikido hocalığı yapıyor.

23 Katerina Mongio & Mehmet Günsür Katerina Mongio, İtalyan bir film yönetmeni.

24 Mehmet Günsür de İtalya ve Türkiye arasında mekik dokuyor çünkü ailesi ve üç çocuğuyla birlikte İtalya'da yaşıyorlar.

25 Erdal & Elvin Beşikçioğlu Ünlü oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun eşi de oyuncu çıktı.



