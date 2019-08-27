Açılışta renkli anlar! Putin ve Erdoğan, Moskova'da külah dondurma yedi

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MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı kendi alanının lider fuarlarından biri olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Bizim de bu sene 14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz İDEF Fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı, özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 2019'da düzenlenecek bu seneki etkinliğe de 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 'İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz."