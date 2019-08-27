Son Dakika Haberleri: Açılışta renkli anlar! Putin ve Erdoğan, Moskova'da külah dondurma yedi
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Açılışta renkli anlar! Putin ve Erdoğan, Moskova'da külah dondurma yedi

54 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen fuarda, külah dondurma yedi.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Moskova'daki Jukovski Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Törene katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e daveti için teşekkür etti.
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MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nı kendi alanının lider fuarlarından biri olarak gördüğünü belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Bizim de bu sene 14'üncüsünü gerçekleştirdiğimiz İDEF Fuarımız var. Ayrıca MAKS-2019 tarzı, özellikle gençlerimize yönelik İstanbul'da TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ni de düzenliyoruz. Geçen yıl ilkini gerçekleştirdiğimiz festival, 550 binden fazla ziyaretçiyi ağırlamıştı.17-22 Eylül 2019'da düzenlenecek bu seneki etkinliğe de 1 milyonun üzerinde katılımcı bekliyoruz. Sayın Putin başta olmak üzere tüm Rus halkını festivalimize beklediğimizi ifade etmek istiyorum. 'İstikbal göklerdedir' parolasıyla son dönemde Türkiye olarak havacılık alanında önemli hamlelere imza atıyoruz."
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İki liderin dondurma yediği anlar, kameralara böyle yansıdı.
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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 04:43 
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