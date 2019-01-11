Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Itır Esen'in, Şeyma'ya Benzerliği Ağızları Açık Bırakıyor

aysee:

acun yaşlandıkça takıldığı kadınların yaş ortalaması da küçülmeye başladı.. ama ben bunları suçlamıyorum.. ensesi kalın bi damat getirdiği için kendini mutlu sayan o anne baba da bütün sıkıntı.. arada resmen 25-30 yaş var.. nasıl müsade ediyolar..