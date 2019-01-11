Son Dakika Haberleri: Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Itır Esen'in, Şeyma'ya Benzerliği Ağızları Açık Bırakıyor

Acun Ilıcalı ile Aşk Yaşadığı İddia Edilen Itır Esen'in, Şeyma'ya Benzerliği Ağızları Açık Bırakıyor

1 saat önce

Adı Acun Ilıcalı'yla aşk yaşadığı iddialarına karışan 20 yaşındaki model Itır Esen'in, Şeyma Subaşı'na benzerliği herkesi şaşırtıyor.

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2017 Miss Turkey Türkiye güzeli Itır Esen ile Acun Ilıcalı arasında aşk dedikodusu magazin gündemine bomba gibi düştü. Kendisinden bir çocuğu olan Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz aylarda tel celsede boşanın Acun Ilıcalı ile Itır Esen'in aşk yaşadıları, baş başa yemek yedikleri ve yurtdışında tatil yaptıkları iddia edildi.
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İkilinin Bağdat Caddesi'nde bir restoranda görüldükleri, birlikte tiyatroya gittikleri son olarak da Dubai'de kısa bir tatil yaptıkları iddia ediliyor.
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ITIR ESEN KİM, KAÇ YAŞINDA?
ITIR ESEN KİM, KAÇ YAŞINDA?
Seslendirme sanatçısı Hayri Esen'in torunu ve yeşilçam oyuncusu Itır Esen'in aynı ismi taşıyan 20 yaşındaki yeğenidir. İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi İngilizce öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Esen, genç yaşına rağmen ünlü isimlerin tasarımlarında modellik yaptı. Bugüne kadar Zeynep Tosun, Özgür Masur, Meltem Özbek, Çiğdem Akın ve Zeynep Erdoğan gibi modacıların defilelerinde görev aldı.
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GÜZELLİK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU AMA TACI ELİNDEN ALINDI
GÜZELLİK YARIŞMASINDA BİRİNCİ OLDU AMA TACI ELİNDEN ALINDI
2017 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasının birinci oldu. Fakat Twitter üzerinden 15 Temmuz Şehitleri hakkında yaptığı yorum nedeniyle tacı elinden geri alındı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 09:05 

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YORUMLAR (10)
  • CİHAN: ACUN...Nerden bulursun bu mal tipleri...15 Temmuz şehitleriyle ilgili yaptığı açıklamayı görmedin mi.,resmen dalga geçti şerefsiz ,ezik,zavallı......15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ VATANLARI UĞRUNA KAN DÖKTÜ...kafa yok ki sen bunu anlayabilesin ıtır mısın nesin...sabit fikirli...amaçsız,inançsız,vatansız,boş bir şekilde,kanayarak geberip gitmeni dilerim ıtır... Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
  • aysee: acun yaşlandıkça takıldığı kadınların yaş ortalaması da küçülmeye başladı.. ama ben bunları suçlamıyorum.. ensesi kalın bi damat getirdiği için kendini mutlu sayan o anne baba da bütün sıkıntı.. arada resmen 25-30 yaş var.. nasıl müsade ediyolar.. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • kara: Bu gençlerde hiçmi gurur kalmadı sağda solda iki çıplak fotoğraf çektir vakti geldimi bol parası olan biri ile kısa bir zaman geçir.olay bitti bu mudur yani yazık kızlara millet oturduğu yerden robot üretebiliyor, Bizim gençliğimizde örneklere bakın Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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