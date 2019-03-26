Acun Medya'yı Bırakan Alp Kırşan, Bakın Şimdi Ne Yapıyor
2 saat önce
Yetenek Sizsiniz ve Survivor programlarında senelerce sunuculuk yapıp, Acun Medya ile yollarını ayıran Kırşan, uzun zamandır vakit geçiremediği ailesi ve çocuklarıyla birlikte sessiz sakin bir hayat sürüyor.
1
Katıldığı Survivor yarışmasında ilk haftada elenen, sonrasında Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlayan Kırşan, 5 sene boyunca sunuculuk yaptı.
2
Yaklaşık 5 yıl boyunca işi gereği Dominik'te olan evli ve 2 çocuk babası Kırşan, 2018 yılında Acun Medya'dan ayrılma kararı aldı.
3
Ayrılma kararını Acun Ilıcalı'yla paylaşan Kırşan'ın talebi olumlu karşılandı.
4
Survivor'ı neden bıraktı? Alp Kırşan'ın yeni sezonda Survivor'da olmaması merak konusu olmuştu. Ünlü isim verdiği bir röportajda Survivor'dan ayrılma nedenini şu sözlerle açıklamıştı;
5
"Survivor'dan ayrılma kararımı son 'Survivor' bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım "Kariyer mi yoksa aile mi?" sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye'de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı. Asla bir kırgınlığım olmadı, olamaz da. Acun Ilıcalı ömrümün sonuna dek ağabeyimdir. Saygı duyduğum bir insandır."
6
Şimdi bahçe temizleyip balık tutuyor Yoğun geçen 7 yılın ardından ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşen Alp Kırşan sessiz ve sakin bir hayatı seçti.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:03
Diğer Galeriler
Game of Thrones'un Kızıl Güzeli, Sevgilisini Öpücüklere Boğdu!
Babasının Ölüm Acısını Hafifletmek İçin, Günde 4 Saat Cinsel İçerikli Film İzlemeye Başladı
Hamile Kadını Öldürtüp, Bebeğini Karnından Aldı!
Avustralya'da Karaya Vuran Canlı Yürekleri Ağza Getirdi!