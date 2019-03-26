Son Dakika Haberleri: Acun Medya'yı Bırakan Alp Kırşan, Bakın Şimdi Ne Yapıyor

Acun Medya'yı Bırakan Alp Kırşan, Bakın Şimdi Ne Yapıyor

2 saat önce

Yetenek Sizsiniz ve Survivor programlarında senelerce sunuculuk yapıp, Acun Medya ile yollarını ayıran Kırşan, uzun zamandır vakit geçiremediği ailesi ve çocuklarıyla birlikte sessiz sakin bir hayat sürüyor.

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Katıldığı Survivor yarışmasında ilk haftada elenen, sonrasında Acun Medya bünyesinde çalışmaya başlayan Kırşan, 5 sene boyunca sunuculuk yaptı.
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Yaklaşık 5 yıl boyunca işi gereği Dominik'te olan evli ve 2 çocuk babası Kırşan, 2018 yılında Acun Medya'dan ayrılma kararı aldı.
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Ayrılma kararını Acun Ilıcalı'yla paylaşan Kırşan'ın talebi olumlu karşılandı.
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Survivor'ı neden bıraktı? Alp Kırşan'ın yeni sezonda Survivor'da olmaması merak konusu olmuştu. Ünlü isim verdiği bir röportajda Survivor'dan ayrılma nedenini şu sözlerle açıklamıştı;
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"Survivor'dan ayrılma kararımı son 'Survivor' bittikten sonra ailemle buluştuğum an aldım. Onları çok özlediğimin farkına vardım. Ve onlarsız yapamayacağımı anladım. Sanırım "Kariyer mi yoksa aile mi?" sorusuyla o anda yüzleştim. Özellikle aileye ikinci çocuğumuzun da katılmasından sonra eşimin ve çocuklarımızın bana daha çok ihtiyaçları olacağını gördüm ve Türkiye'de, onların yanında olmayı seçtim. Bu düşüncemi Acun ağabey ile paylaştım, o da anlayışla karşıladı. Asla bir kırgınlığım olmadı, olamaz da. Acun Ilıcalı ömrümün sonuna dek ağabeyimdir. Saygı duyduğum bir insandır."
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Şimdi bahçe temizleyip balık tutuyor Yoğun geçen 7 yılın ardından ailesiyle birlikte Bodrum'a yerleşen Alp Kırşan sessiz ve sakin bir hayatı seçti.
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»      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 01:03 

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