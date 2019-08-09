Acun'un aldığı evi satılığa çıkaran Şeyma, yeni evini takipçileriyle paylaştı!

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2018'in sonlarında Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Eski eşi Acun Ilıcalı'dan, aylık 125 bin TL nafaka alan Subaşı, geçtiğimiz günlerde Ilıcalı'nın kendisine düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki villayı satılığa çıkarmıştı.
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Şimdilerde DJ Guido Senio ile aşk yaşayan Subaşı, yeni evine taşındığını Instagram hesabından duyurdu.
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Ulus'a taşınan Subaşı, yeni evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı. İşte Şeyma Subaşı'nın yeni evi...