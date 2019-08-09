Son Dakika Haberleri: Acun'un aldığı evi satılığa çıkaran Şeyma, yeni evini takipçileriyle paylaştı!
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Acun'un aldığı evi satılığa çıkaran Şeyma, yeni evini takipçileriyle paylaştı!

59 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde, Acun Ilıcalı'nın kendisine düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki evi satılığa çıkaran Şeyma Subaşı, Ulus'taki yeni evini takipçileriyle paylaştı.

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2018'in sonlarında Acun Ilıcalı ile sürpriz bir şekilde boşanan Şeyma Subaşı, özel hayatı ve Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.
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Eski eşi Acun Ilıcalı'dan, aylık 125 bin TL nafaka alan Subaşı, geçtiğimiz günlerde Ilıcalı'nın kendisine düğün hediyesi olarak aldığı Kuruçeşme'deki villayı satılığa çıkarmıştı.
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Şimdilerde DJ Guido Senio ile aşk yaşayan Subaşı, yeni evine taşındığını Instagram hesabından duyurdu.
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Ulus'a taşınan Subaşı, yeni evinin manzarasını takipçileriyle paylaştı. İşte Şeyma Subaşı'nın yeni evi...
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:04 
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