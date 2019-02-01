'Adam Gibi Adam' Şarkısıyla 2000'li Yıllara Damga Vuran Lara'nın Son Hali Şoke Ediyor!

1 2003 - 2004 yıllarına "Adam gibi adam yok nerde adam yada bize rastgelmez!" diyerek listeleri alt üst eden Lara'yı hatırladınız mı?

2 Kendisini uzun zamandır ekranda görmüyoruz tabii epey değişmiş. Ama "yok artık bu o olamaz yaa!" falan diye şaşırıyorsunuz bu kez bizden söylemesi.

3 Lara, 2017 yılında son albümünü çıkardı ama şu anki değişimi, albümünün dahi önüne geçer.

4 Lara'nın son hali Yok efendim yok yanlış galeriye geçmediniz, ya da editör hata yapmadı. Lara Hanım epey değişmiş resmen başka biri olmuş..

5 Çene kemiğindeki bir incelik, kaşlar daha kalın, burunda küçük bir müdahale..Ya dudaklara da bir şey olmuş ama ne olmuş?

6 Gözleri de lens büyük ihtimalle..

7 Belki de Photoshop?

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