'Adam Gibi Adam' Şarkısıyla 2000'li Yıllara Damga Vuran Lara'nın Son Hali Şoke Ediyor!
1 saat önce
2000'li yılların en popüler isimlerinden Lara'nın, son halini görenler inanamıyor. Instagram hesabıyla karşımıza çıkan güzel şarkıcının değişimine bir de siz bakın!
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2003 - 2004 yıllarına "Adam gibi adam yok nerde adam yada bize rastgelmez!" diyerek listeleri alt üst eden Lara'yı hatırladınız mı?
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Kendisini uzun zamandır ekranda görmüyoruz tabii epey değişmiş. Ama "yok artık bu o olamaz yaa!" falan diye şaşırıyorsunuz bu kez bizden söylemesi.
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Lara, 2017 yılında son albümünü çıkardı ama şu anki değişimi, albümünün dahi önüne geçer.
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Lara'nın son hali
Yok efendim yok yanlış galeriye geçmediniz, ya da editör hata yapmadı. Lara Hanım epey değişmiş resmen başka biri olmuş..
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Çene kemiğindeki bir incelik, kaşlar daha kalın, burunda küçük bir müdahale..Ya dudaklara da bir şey olmuş ama ne olmuş?
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Gözleri de lens büyük ihtimalle..
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:52
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