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Adanalı'nın İdil'i, Instagram pozlarıyla hayranlarını büyülüyor!

16 saat önce

Adanalı ve Acı Hayat gibi dizilerle bir döneme damga vuran güzel oyuncu Selin Demiratar, Instagram pozlarıyla takipçilerini büyülüyor.

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Türkiye onu ilk, Acı Hayat dizisindeki Nermin karakteriyle tanıdı. Ağlak ifadesi ve vefasız aşık halleriyle, izleyicinin bazen nefretini, bazen kalbini kazandı.
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Adanalı dizisindeki asi hallerinin ise ''Kaderimse çekerim'' diyen kederli Nermin'le hiçbir alakası yoktu.
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Bir döneme damga vurmuş dizilerin başrol oyuncusu olarak hafızalarda yer edinen Selin Demiratar, şimdilerde ekranlardan uzak bir hayat sürse de, Instagram aleminde oldukça aktif... İşte yılların güzelliğinden hiçbir şey alamadığı Demiratar ve Instagram pozları...
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Selin Demiratar, 20 Mart 1983 tarihinde Erzincan'da doğdu.
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Babasının mesleği bandocu Astsubay olduğu için Adana, Ankara, Antalya ve İstanbul gibi birçok şehirde yaşadı.
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Liseyi Antalya'da okuyan Demiratar, 16 yaşındayken, Miss Globe güzellik yarışmasına girdi ve Türkiye birincisi oldu, ardından dünya üçüncüsü oldu. Sonra da Antalya'ya dönüp okulunu bitirdi. Okul bitince İstanbul'a geldi, reklam çekimlerinde rol aldı.
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İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde okudu. Reklam çekimlerinden sonra dizi filmlerinde oynamaya başladı.
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2005 yılında "Acı Hayat" adlı dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun rol arkadaşı oldu.
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2008 yılında Oktay Kaynarca'nın başrollerde olduğu "Adanalı " adlı dizide rol aldı.
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2012 yılında "Huzur Sokağı" adlı dizide oynadı.
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Demiratar'ın görüntüsünde yıllar içinde güzelliğini koruduğu dikkat çekerken, takipçileri güzel oyuncunun ekranları geri dönmesi gerektiği yorumunu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:42 
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