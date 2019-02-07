Adeta Bir Kova Soğuk Su Etkisi Yaratan Jean Jullian Çizimleri

1 Bu döngünün bitmesi için yaşlanmayı mı beklememiz gerek? Adeta yuvarlak koşu bandında koşan fareler gibi değil mi?

2 Daha güzel daha mutlu daha başarılı olmasak da gözükmeliyiz Mutsuzken neden diğer insanları da düşünmek zorundayız?

3 Bağımlılıkların bir geçmişi vardır Herşeye olan bu bağlılık da bir bağımlılık değil midir?

4 Kadın Erkek arasındaki eşitsizlikler için tam 12'den tespit! Konuşurken de kadın olmak ve erkeklerin izin verdiği ölçüde özgür olmak...

5 Hep inceleyen taraf biz olmayacağız ya Uzaylılar mı bizi inceliyor biz mi onları?

6 Evet Evet o şarkı All about to money Genelleme doğru değil tabi...

7 Hayır yürüyen ölüler değil yürüyen stalkcular bunlar Acaba bu bir hastalıkta farkında mı değiliz?

8 Önemli olan bakmak değil görmek derler ya... Mutlu olmak ayıp değil ama duyarsız olmak kesinlikle öyle

9 Çocuk çalıştırmak.