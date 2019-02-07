Son Dakika Haberleri: Adeta Bir Kova Soğuk Su Etkisi Yaratan Jean Jullian Çizimleri

Adeta Bir Kova Soğuk Su Etkisi Yaratan Jean Jullian Çizimleri

33 dakika önce

1 milyondan fazla takipçisi ile Jean Jullian Instagram hesabındaki çizimler ile gerçekleri suratımıza savuruyor. Nasıl bir sistem ve oyunun içinde olduğumuzu bize acımasızca gösteren bu çizimler size hayatı sorgulatacak...

1
Bu döngünün bitmesi için yaşlanmayı mı beklememiz gerek?
Bu döngünün bitmesi için yaşlanmayı mı beklememiz gerek?
Adeta yuvarlak koşu bandında koşan fareler gibi değil mi?
2
Daha güzel daha mutlu daha başarılı olmasak da gözükmeliyiz
Daha güzel daha mutlu daha başarılı olmasak da gözükmeliyiz
Mutsuzken neden diğer insanları da düşünmek zorundayız?
3
Bağımlılıkların bir geçmişi vardır
Bağımlılıkların bir geçmişi vardır
Herşeye olan bu bağlılık da bir bağımlılık değil midir?
4
Kadın Erkek arasındaki eşitsizlikler için tam 12'den tespit!
Kadın Erkek arasındaki eşitsizlikler için tam 12den tespit!
Konuşurken de kadın olmak ve erkeklerin izin verdiği ölçüde özgür olmak...
5
Hep inceleyen taraf biz olmayacağız ya
Hep inceleyen taraf biz olmayacağız ya
Uzaylılar mı bizi inceliyor biz mi onları?
6
Evet Evet o şarkı All about to money
Evet Evet o şarkı All about to money
Genelleme doğru değil tabi...
7
Hayır yürüyen ölüler değil yürüyen stalkcular bunlar
Hayır yürüyen ölüler değil yürüyen stalkcular bunlar
Acaba bu bir hastalıkta farkında mı değiliz?
8
Önemli olan bakmak değil görmek derler ya...
Önemli olan bakmak değil görmek derler ya...
Mutlu olmak ayıp değil ama duyarsız olmak kesinlikle öyle
9
Çocuk çalıştırmak.
Çocuk çalıştırmak.
10
Sosyal medya narsizmi besler
Sosyal medya narsizmi besler

»      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 03:00 

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