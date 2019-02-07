Adeta Bir Kova Soğuk Su Etkisi Yaratan Jean Jullian Çizimleri

1
Bu döngünün bitmesi için yaşlanmayı mı beklememiz gerek?
Adeta yuvarlak koşu bandında koşan fareler gibi değil mi?
2
Daha güzel daha mutlu daha başarılı olmasak da gözükmeliyiz
Mutsuzken neden diğer insanları da düşünmek zorundayız?
3
Bağımlılıkların bir geçmişi vardır
Herşeye olan bu bağlılık da bir bağımlılık değil midir?
4
Kadın Erkek arasındaki eşitsizlikler için tam 12'den tespit!
Konuşurken de kadın olmak ve erkeklerin izin verdiği ölçüde özgür olmak...
5
Hep inceleyen taraf biz olmayacağız ya
Uzaylılar mı bizi inceliyor biz mi onları?
6
Evet Evet o şarkı All about to money
Genelleme doğru değil tabi...
7
Hayır yürüyen ölüler değil yürüyen stalkcular bunlar
Acaba bu bir hastalıkta farkında mı değiliz?
8
Önemli olan bakmak değil görmek derler ya...
Mutlu olmak ayıp değil ama duyarsız olmak kesinlikle öyle
10
Sosyal medya narsizmi besler