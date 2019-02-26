Adriana Lima'nın , Derin Dekolteli Beyaz Elbisesine Aldırmadan Hamburger Yedi

Pazar gecesi düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi için hazırlanan 37 yaşındaki güzel model Adriana Lima, bembeyaz ve derin bacak dekolteli elbisesiyle mest etti. Yürürken açılan Ralph & Russo marka elbisenin yırtmacından gözüken mücevher jartiyerle metrelerce öteden fark ediliyordu.

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Çok acıktığı her halindne belli olan Adriana Lima, yolda atıştırmak için dünyaca meşhur In-N-Out'tan hamburgerini aldı.