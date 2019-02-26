Adriana Lima'nın , Derin Dekolteli Beyaz Elbisesine Aldırmadan Hamburger Yedi
2 saat önce
Metin Hara ile birlikteliğine son veren Adriana Lima, Oscar partisi öncesi derin dekolteyle hamburger yerken kameralara yakalandı.
1
Pazar gecesi düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi için hazırlanan 37 yaşındaki güzel model Adriana Lima, bembeyaz ve derin bacak dekolteli elbisesiyle mest etti. Yürürken açılan Ralph & Russo marka elbisenin yırtmacından gözüken mücevher jartiyerle metrelerce öteden fark ediliyordu.
2
Çok acıktığı her halindne belli olan Adriana Lima, yolda atıştırmak için dünyaca meşhur In-N-Out'tan hamburgerini aldı.
3
Burgerini kaptıktan sonra, Victoria Secret'tan yakın arkadaşı Alessandra Ambrosio'yu yakaladı. 37 yaşındaki Alessandra, Zuhair Murad'ın mor elbisesiyle inanılmaz görünüyordu.
4
Metin Hara'dan ayrılan Adriana'nın, hala bekar olduğu biliniyor.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:48
Diğer Galeriler
Asi Gelin Meghan Markle, Ellerine Kına Yaktı!
Öksüzler'in Şişko Nuri'siydi, Huzurevinde Yalnızlığa Terk Edildi
Oscar'a Damga Vuran Türk! Yıldızlarla Fotoğraf Sırasına Girdi
Güzellik Uğruna Bunu da Yaptılar! İşte Bir Dönemin İlginç Güzelleşme Yöntemleri