Son Dakika Haberleri: Adriana Lima'nın , Derin Dekolteli Beyaz Elbisesine Aldırmadan Hamburger Yedi

Adriana Lima'nın , Derin Dekolteli Beyaz Elbisesine Aldırmadan Hamburger Yedi

2 saat önce

Metin Hara ile birlikteliğine son veren Adriana Lima, Oscar partisi öncesi derin dekolteyle hamburger yerken kameralara yakalandı.

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Pazar gecesi düzenlenen Vanity Fair Oscar Partisi için hazırlanan 37 yaşındaki güzel model Adriana Lima, bembeyaz ve derin bacak dekolteli elbisesiyle mest etti. Yürürken açılan Ralph & Russo marka elbisenin yırtmacından gözüken mücevher jartiyerle metrelerce öteden fark ediliyordu.
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Çok acıktığı her halindne belli olan Adriana Lima, yolda atıştırmak için dünyaca meşhur In-N-Out'tan hamburgerini aldı.
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Burgerini kaptıktan sonra, Victoria Secret'tan yakın arkadaşı Alessandra Ambrosio'yu yakaladı. 37 yaşındaki Alessandra, Zuhair Murad'ın mor elbisesiyle inanılmaz görünüyordu.
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Metin Hara'dan ayrılan Adriana'nın, hala bekar olduğu biliniyor.
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»      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:48 

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