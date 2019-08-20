Son Dakika Haberleri: Afrodizyak etkisi yaratıp cinsel gücü artırıyor!
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Afrodizyak etkisi yaratıp cinsel gücü artırıyor!

2 saat önce

Doğal bir şifa kaynağı olan rezene bir ecza dolabı kadar kıymetli! İşte rezene ve rezene tohumunun 10 faydası...

1
Cinsel güce güç katar!
Cinsel güce güç katar!
Afrodizyak etkisiyle cinsel isteği artırır. Kan akışını hızlandıran rezene düzenli tüketildiğinde ereksiyon problemini ortadan kaldırır. En eski afrodizyak maddelerden biri olan rezeneden çay da yapılabilmektedir.
2
Gaz ve şişkinliği azaltır
Gaz ve şişkinliği azaltır
Kasları yumuşatan ve spazmlara iyi gelen rezene gaz ve şişkinliği azaltır. Midesi bulananlar ve karın ağrısı çekenlerin kullanması uygundur.
3
Kansere karşı korur
Kansere karşı korur
Rezene içerisindeki çok çeşitli güçlü bitki bileşikleri, bazı kanserler dahil olmak üzere kronik hastalıklara karşı korunmaya yardımcı olabilir. Örneğin, rezene tohumlarındaki ana aktif bileşiklerden biri olan anethole, kanserle mücadele özelliklerine sahiptir.
4
Ağız kokusunu ortadan kaldırır
Ağız kokusunu ortadan kaldırır
Rezenenin çayı ile gargara yaptığınızda istenmeyen ağız kokusunu ortadan kaldırabilirsiniz. Son derece doğal ve pratik bir yöntemdir.
5
Vitamin kaynağıdır
Vitamin kaynağıdır
Rezene ve rezene tohumları B ve C vitamini, kalsiyum, magnezyum, potasyum ve manganez gibi önemli besinleri sağlar.
6
Güçlü bir antioksidan
Güçlü bir antioksidan
Rezene bitkisinin tüm kısımları, klorojenik asit, limonen ve quercetin gibi güçlü antioksidanlar bakımından zengindir.
7
Menopoz döneminde en etkili ilaçlardan biri
Menopoz döneminde en etkili ilaçlardan biri
Rezenenin menopoz dönemindeki kadınlarda sıcak basmaları, vajinal kaşıntı, kuruluk, cinsel ilişki sırasında ağrı, cinsel fonksiyon, cinsel memnuniyet ve uyku bozukluğunu hafifletebileceğini belirtti.
8
Kilo vermede etkilidir
Kilo vermede etkilidir
Yediklerimizin çok daha hızlı sindirilmesini sağlar. Aynı zamanda tokluk hissi vererek kilo verimini hızlandırır.
9
Emziren annelere faydalı
Emziren annelere faydalı
Sinirleri yatıştıran rezene ayrıca emziren annelerin süt miktarını da artırır.
10
İştahı azaltmaya yardımcı olur
İştahı azaltmaya yardımcı olur
Rezene tohumları iştahı azaltmada etkili olabilir.


Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:05 
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YORUMLAR (1)
  • Boz ayı: Turkiye nin nufusu 90 milyon, tarim ve hayvancilik gerilemis, su kaynaklari dunya genelinde azalma gosteriyor, global isinma ve ekonomik cokuntu. Bunlarin hepsini goz onunde bulundurursak yukarida ki oneri arz eden haber cuk oturmus. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır


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