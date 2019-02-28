Ağacın Dallarından Sarkan Keselerin Ne Olduğunu Duyan Şaşıp Kalıyor
1 saat önce
Komşusunun bahçesindeki ağaçtan sarkan gizemli keselerin ne olduğuna anlam veremeyen kadın, fotoğrafını sosyal medyada paylaştı. Cevap ürkütücü!
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Avustralya Sidney'de yaşayan bir kadın, ağaçların dallarındaki keselerin ne olduğunu anlamadı ve Facebook'ta bu fotoğrafı paylaşıp, "Ne olduğunu bilen biri var mı?" diye sordu.
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Cevapları okuduğunda ürktü. Çünkü şişkin keselerin her biri bebek örümceklerle doluydu.
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Bir kullanıcı; Sıradışı görünümlü Bolas örümceğinin kesesi olduğunu, örümcek tarafından birkaç gecede yapıldığını ve yaklaşık 600 yumurta içerdiğini açıkladı.
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Kesenin içindeki bebek örümcekler, kışın ve ilkbahar başında yumurta keselerinden çıkar ve rüzgarla uzağa taşınır.
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Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:00
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