Ağaçta Uyuyan Mükemmel Kamufle Baykuşları Görebiliyor musunuz?
1 saat önce
Hiç gündüz gözü baykuş görmüş müydünüz? Hindistan'ın Pench National Park'ında nadir bir an yaşandı. 25 metrelik bir ağaçta kamufle olan baykuşlar görüntülendi.
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Hindistan'daki Pench National Park'ta çekilen bu fotoğrafta, ağacın üzerindeki yakalı baykuşları (ishak kuşlarını) görebilmek neredeyse imkansız ağaca saklandıkları gibi görmek neredeyse imkansız.
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Gece hayvanları o kadar mükemmel gizlenmişti ki detaylı bir inceleme sonrası nerede olduklarını görebiliyoruz. Ağaç gövdesindeki bir oyuk içine sıkışmış halde duruyor.
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İshak kuşu en küçük baykuş türüdür. Boyları 19-21 santim uzunluğundadır. Kafaları vücudlarına oranla büyüktür. Kulakları uzun kulak püskülleriyle kaplıdır. Kahverengi ve boz tonlarında tüyleri vardır. Ağaçlık alanlarda, yerleşim bölgelerinin yakınlarında ve parklarda yaşarlar ve geceleri avlanırlar. Ağaç kovuklarına 3 ila 6 arasında yumurta bırakırlar. Böcek, solucan gibi omurgasızlarla beslenirler.
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Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 09:06
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