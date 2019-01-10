Aile Şerefi'nin Kötü Kalpli Oktay'ıydı, Son Halini Gören Şoke Oluyor!

1 Aile, kardeşlik, dayanışma ve fedakarlık gibi kavramları kutsayan kalabalık kadrolu Arzu Film yapımı Aile Şerefi'nde onu kötü karakter Oktay rolüyle tanıdık.

2 At arabası ile maden suyu satarak para kazanan, karısı Adile ve beş çocuğu ile beraber kıt kanaat geçinen Rıza'nın, küçük oğlunu arabayla çarparak kaçan, sonrasında kızı Zeynep'e kafayı takan, Oktay, onu elde etmek için tüm aileye zarar verdi. Öyle ki sorunlu ve şımarık karakteri ve ona kol kanat geren babasıyla tüm izleyicileri deli etmişti.

3 Aile Şerefi'nin Oktay karakterine hayat veren başarılı oyuncu Eriş Akman. Tüm izleyiciyi böylesine etkileyen Akman, büyük bir alkışı hakediyor. Peki Akman, şimdi nasıl görünüyor, neler yapıyor dersiniz? Gelin birlikte bakalım..

4 Akman'ı en son 2009 senesinde, Kutsal Damacana 2 ve Kolpaçino filmlerinde izledik.

5 Akman, şimdilerde kamera önünde değil arkasında duruyor. Emektar oyuncu hayatına yönetmen koltuğunda devam ediyor.

6 En son 2015 senesinde; senaryosu ve yönetmenliğini kendisinin, yapımcılığında kızı Zeynep Akman ve Mehmet Uzer'in desteğiyle Adı İnsan isimli filmi çekmiştir.

7 Instagram hesabında kızı Zeynep Akman'la fotoğraflar paylaşıyor.

8 Akman, İngiltere'de Mountwiev Theatre School'da oyunculuk ve tiyatro yönetmenliği okudu. Bu süre içinde çeşitli oyunlarda oynadı ve oyunlar yönetti. Türkiye'ye döndüğünde filmlerde oynamaya başladı. Yılmaz Güney'in yönettiği "Umutsuzlar"da bale sahnelerinin koreografisini yaptı. Gazeteci yönetmen Nisan Akman ile evlendi. "Eka Yapımevi"ni kurup reklam filmleri çekti. Eşinin yönettiği filmlerin senaryolarını yazdı. Türkiye'de çekilen bazı yabancı filmlerin yapım sorumluluklarını üstlendi. Süpervizör olarak çalıştı. 1977 de "Aile Şerefi" adlı filmdeki başarılı rolüyle de Yerli Film Festivali'nde "Jüri Özel Ödülü" aldı.

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