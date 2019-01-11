Yeşilçam'ın Mahzun Bakışlı Güzeli, Bakın Şimdi Nasıl Görünüyor

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Oyuncu Hayri Esen'in kızı olan Itır Esen'in yüzünü milyonlarca kişi ilk kez bir gazetenin ekinin kapağında gördü.
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Sonra Münir Özkul ile Adile Naşit'in başrollerini paylaştığı filmlerde mahzun duruşlu genç kız karakterlerini canlandırdı.
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Itır Esen, cinsel içerikli film furyasının başlamasıyla sinemadan elini eteğini çekmişti.
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Yıllar sonra Yeditepe İstanbul adlı diziyle ekrana döndü. Sonra birçok dizide rol aldı.
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Itır Esen tam bir Beşiktaşlı.
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Hatta bir dönem Beşiktaş'ın yıldız golücüsü Pascal Nouma ile aşk yaşadığı iddia edilmişti..
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2004 yılında yönetmenliğini Çağan Irmak'ın yaptığı "Çemberimde Gül Oya" adlı dizide Zarife karakterini canlandırırken başrollerde Selda Alkor, Özge Özberk, Mehmet Ali Nuroğlu, Melisa Sözen, Suzan Aksoy, Şerif Sezer, Kenan Bal, Işıl Yücesoy oynadı.
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2007 yılında "Kuzey Rüzgarı" adlı dizide Kadir İnanır, Oktay Kaynarca, Ebru Cündübeyoğlu, Çağla Kubat, Ebru Kocaağa, Kürşat Alnıaçık, Aliye Uzunatağan, Levent İnanır, Ali İpin, İlker Ayrık, Turgay Tanülkü ile beraber oynadı.
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2007 yılında başrolünde Hülya Koçyiğit'in oynadığı "Aşk Eski Bir Yalan" adlı dizinin senaryosunu yazdı.