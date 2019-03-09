Airwolf'un Yıldızı Önce Parasını Sonra Bacağını Kaybetti! Ölümü 1 Sene Sonra Duyuldu

1 O bir dönem rol aldığı dizilerde dudak uçuklatan ücretler kazanan bir TV yıldızıydı.

2 Önce şöhretini ve parasını sonra da sesini ve bir bacağını kaybetti. Bir hastanede yalnızlık içinde öldüğü bile bir ay sonra duyuldu.

3 1972'de "The Mechanic", 1978'de de Burt Reynolds ile rol arkadaşı olduğu "Hooper" filmleriyle çıkış yapan Vincent, 74 yaşında bir hastanede hayata veda etti.

4 1970'li ve 80'li yıllarda Big Wednesday, Lassie, Bonanza, Gunsmoke, Savaş Rüzgarları adlı yapımlarda rol alan Vincent, karmaşık özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi.

5 Partnerlerine şiddet uyguladığı suçlamasıyla da bir dönem manşetlere çıkan Jan Michael Vincent en çok, 1980'li yıllarda Airwolf dizisinde oynarken bölüm başına kazandığı 200 bin dolarla konuşulmuştu.

6 İlerleyen yaşlarında ise oyuncunun hayatı da kariyeri de ters yöne gitmeye başladı. Kötü alışkanlıkları özel hayatını dağıttı, iki kez ciddi trafik kazası geçirdi. Boynundan yaralandı ve sesini yitirdi.