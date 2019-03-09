Airwolf'un Yıldızı Önce Parasını Sonra Bacağını Kaybetti! Ölümü 1 Sene Sonra Duyuldu

1
O bir dönem rol aldığı dizilerde dudak uçuklatan ücretler kazanan bir TV yıldızıydı.
2
Önce şöhretini ve parasını sonra da sesini ve bir bacağını kaybetti. Bir hastanede yalnızlık içinde öldüğü bile bir ay sonra duyuldu.
3
1972'de "The Mechanic", 1978'de de Burt Reynolds ile rol arkadaşı olduğu "Hooper" filmleriyle çıkış yapan Vincent, 74 yaşında bir hastanede hayata veda etti.
4
1970'li ve 80'li yıllarda Big Wednesday, Lassie, Bonanza, Gunsmoke, Savaş Rüzgarları adlı yapımlarda rol alan Vincent, karmaşık özel hayatıyla da gündemden hiç düşmedi.
5
Partnerlerine şiddet uyguladığı suçlamasıyla da bir dönem manşetlere çıkan Jan Michael Vincent en çok, 1980'li yıllarda Airwolf dizisinde oynarken bölüm başına kazandığı 200 bin dolarla konuşulmuştu.
6
İlerleyen yaşlarında ise oyuncunun hayatı da kariyeri de ters yöne gitmeye başladı. Kötü alışkanlıkları özel hayatını dağıttı, iki kez ciddi trafik kazası geçirdi. Boynundan yaralandı ve sesini yitirdi.
7
2014 yılında damarlarıyla ilgili bir sorun nedeniyle sağ bacağı kesildi. Oyuncunun, 10 Şubat'ta kalbiyle ilgili sorunlar nedeniyle Denver'da bir hastanede hayata veda ettiği bildirildi. Hayatının son yıllarında mali zorluklarla da karşılaşan Jan- Michael Vincent, üç kez evlendi. Bir kızı bulunuyor ama onunla da arası açıktı.