Ajda Pekkan'ın cinsel ilişki itirafı olay oldu! İşte ünlülerin akıllara durgunluk veren gafları

1 Ajda Pekkan Ajda Pekkan, 1984 yılında evlendiği Ali Bars'tan 1990 yılında boşandıktan sonra yaptığı cinsel ilişki açıklamasıyla o dönem gazete manşetlerine damga vurmuştu. Pekkan, ikinci evliliği olan Ali Bars'tan boşandıktan tam 11 ay sonra, ''Cinsel ilişki benim için çok geri planda kalıyor. Yapılacak önemli işlerim var. Sevişmek aklıma bile gelmiyor. Şimdi aklım fikrim evimde. Yeni bir ev almak istiyorum.'' demişti.

2 Ebru Gündeş 'O Ses Türkiye' adlı ses yarışmasının jüri üyeleri arasında yer alan Ebru Gündeş, Dersimli olduğunu belirten yarışmacıyı, ''Herkes Karadenizlilere olan hayranlığımı bilir. Bir Karadenizli yarışmacı ile çalışmayı çok isterim.'' sözleriyle ikna etmeye çalışmıştı.

3 Yasemin Özilhan Doktorlar dizisindeki 'Ela' karakteriyle tanınan fakat şu an yalnızca çocuklarıyla ilgilenmek istediğini ve setleri özlemediğini belirten Yasemin Özilhan, stiliyle her zaman takdir toplayan ünlülerden olsa da, alışveriş tutkusu konusunda sarf ettiği şu cümleleri epey konuşulmuştu: ''Bazı ayakkabı ve kıyafetler çok fazla pahalı. Benim böyle takıntılarım yok. 3-5 bin TL'ye şıklık mümkün!''

4 Bülent Ersoy 14 yıl önce Bülent Ersoy'un kendi klibinde oynaması için düzenlediği manken elemelerinde, seçilen manken Bülent Ersoy'a, ''Teşekkür ederim Bülent bey'' demişti...

5 Gülben Ergen Gülben Ergen, 2002 yılında Tarkan'ın 'Hüp' klibine yaptığı yorumla çok konuşulmuştu. Ergen, Tarkan'ın model Sinemis Candemir'le öpüştüğü sahne için, ''Vallahi doğruyu söylemek gerekirse Tarkan'ın klibindeki o kızın yerinde olmak isterdim. Hiç aklımdan çıkmıyor!'' yorumunu yaptı. 2002 yılında Gülben Ergen ile yapılan bu röportaj, gazete manşetlerine ''Tarkan keşke beni de hüpleseydi!'' olarak yansıdı...



6 Serenay Sarıkaya Serenay Sarıkaya, kendi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımda, 'Kürk Mantolu Madonna' kitabının adını 'Kürk Mantıklı Madonna' yazınca sosyal medyada olay oldu. Okuduğunu belirttiği kitabın adını yanlış yazıp kullanıcılar arasında bir anda dalga konusu olan Sarıkaya, kitabın adını düzeltip gönderiyi tekrar paylaşmıştı.

7 Burcu Esmersoy Bir dönem spor spikerliği yapan Burcu Esmersoy, "Spor bana, topuklu ayakkabı olmadan popoyu kaldırmayı öğretti.'' dedikten sonra, erkeklere dair çarpıcı itiraflarda bulunmuştu: "Top görünce kalakalıyorsunuz. Çok komik. Top görünce hemen dokunmaya ve vurmaya çalışıyorlar. Topu kıskanıyorum.''

8 Halit Kıvanç ''Evet şimdi de huzurlarınıza İstanbul'un en eski anıtlarından birini, Ajda Pekkan'ı çağırıyorum.''

9 Ece Erken ''Evet sevgili seyirciler, ikinci tura başlamadan önce birinci tura başlıyoruz...''

10 Asena ''Salak olabilirim ama aptal asla!''

11 Nihat Doğan ''Nihat Doğan suda batmayan denizaltıdır."

12 İzzet Yıldızhan "Fransızlar amma kültürlü, ufacık çocukları bile Fransızca konuşuyor."

13 Yeliz Yeşilmen "Ben böceklerden çok korkuyorum, onların boynuzları beni çok etkiliyor."

14 Mahmut Tuncer ''B çok önemli bir harftir. B olmasa Bülent'e ülent, Bursa'ya ursa derdik.''

15 Emrah ''Mozart dinlemiyorum ama Türkiye'ye gelirse konserine mutlaka giderim."