Son Dakika Haberleri: Akılalmaz olay! Hapishaneden kaçmak için kızının kılığına girdi
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Akılalmaz olay! Hapishaneden kaçmak için kızının kılığına girdi

1 gün önce

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Gericino Hapishanesi'nden kaçmak için 19 yaşındaki kızının kılığına giren çete lideri Clauvino da Silva, kıskıvrak yakalandı.

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Brezilya Gericino Hapishanesi'nde mahkum olan Clauvino da Silva, 19 yaşındaki kızının kendisini ziyaret ederken yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giydi.
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Silikon kadın maskesi ve uzun siyah saçlı peruk da takan Silva, cezaevinden kaçmaya çalıştığı sırada polisler tarafından yakalandı.
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Rio Devlet Hapishane İdari Sekreteri, Clauvino da Silva'nın; silikon maske, uzun siyah saçlı peruk, dar kot pantolon ve pembe çörekli çizgi film karakterli tişörtle yakalandığı görüntüleri yayınladı.
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Yetkililer, başarısız kaçış planının ardından Silva'nın, azami güvenlikli bir cezaevine devredildiğini ve disiplin cezası alacağını belirtti.
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Haber Yayın Tarihi: 05.08.2019 09:35 
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