Son Dakika Haberleri: Akıllara durgunluk veren olay! Cinsel organından uyuşturucu paketi çıktı
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Akıllara durgunluk veren olay! Cinsel organından uyuşturucu paketi çıktı

1 saat önce

ABD'de yaşayan 23 yaşındaki Ashley Beth Rolland isimli kadının cinsel organında, rulo halinde saklanmış ve değeri 6 bin 200 dolar olan uyuşturucu paketi bulundu.

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Amerika'nın Louisiana eyaletinde yaşayan 23 yaşındaki Ashley Beth Rolland isimli kadının, aynı evi paylaştığı erkek arkadaşından 5 bin dolar çaldığı iddia edildi.
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Erkek arkadaşı, polise verdiği ifadede, kendisi duştayken, sevgilisi Ashley'in evden para çalıp kaçtığını söyledi.
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Polis, bir hafta süren çalışma sonrası Ashley'i yakaladı. Üst araması yapılan genç kadının cinsel organında, rulo şeklinde paketlenmiş 6 bin 200 dolarlık uyuşturucu madde bulundu.
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Ashley, hırsızlık yaptığını itiraf ederken, plastik kese içinde saklanmış uyuşturucunun, cinsel organına nasıl girdiğini bilmediğini söyledi.
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Hırsızlık ve uyuşturucu madde bulundurma suçlarından yargılanmaya başlayan Ashley Beth Rolland, tutuklandı.


Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:26 
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