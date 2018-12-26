Alemci İngilizler Noel Eğlencesinde Kendilerinden Geçtiler!

1 Öfkeden deliye dönen kız arkadaşını sakinleştirmeye çalışıyor..

2 Romantik çift kimseyi umursamaz halde Noel öpücüğünün tadını çıkarıyor..

3 Soğuk havayı umursamayan fazla cesur ablamız gözyaşlarına boğuldu..

4 Sevgilisi alkolden yürüyemiyor diye ayaklarını yerden kesen genç adam..

5 Bir külkedisi mi o? Birkenstock'larını düşürmüşsün heey!

6 Bu kadıncağız neden bu hale geldi?

7 Blackpool sokaklarında sebebi neden çıktı bilinmeyen bir kavga

8 Delikanlı Noel babalar sokaklarda..

9 Düz yolda yürüyemecek kadar çok içen, yere düşen eşyalarını toparlamaya çalışan genç kadın..

10 Alkolden ve yorgunluktan bitkin düşüp, kendini yere atan genç kadın..

11 Yine bir kadın yine gözyaşı..

12 Bir çift Noel arifesinde taksi önünde tartışıyor..

13 Anlıyoruz ki bu beyler, 'Yeter ki saçmalayalım' demişler..

14 Kız arkadaşlarına, yan gözle bakan gençlere ayar verdiler..

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