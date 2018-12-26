Son Dakika Haberleri: Alemci İngilizler Noel Eğlencesinde Kendilerinden Geçtiler!

Alemci İngilizler Noel Eğlencesinde Kendilerinden Geçtiler!

54 dakika önce

İngiltere'nin parti müdavimleri, Noel Günü'ndeki görüntüleriyle yine manşet oldular. İşte İngiltere'nin dört bir yanında yaşanan ilginç manzaralar...

1
Öfkeden deliye dönen kız arkadaşını sakinleştirmeye çalışıyor..
Öfkeden deliye dönen kız arkadaşını sakinleştirmeye çalışıyor..
2
Romantik çift kimseyi umursamaz halde Noel öpücüğünün tadını çıkarıyor..
Romantik çift kimseyi umursamaz halde Noel öpücüğünün tadını çıkarıyor..
3
Soğuk havayı umursamayan fazla cesur ablamız gözyaşlarına boğuldu..
Soğuk havayı umursamayan fazla cesur ablamız gözyaşlarına boğuldu..
4
Sevgilisi alkolden yürüyemiyor diye ayaklarını yerden kesen genç adam..
Sevgilisi alkolden yürüyemiyor diye ayaklarını yerden kesen genç adam..
5
Bir külkedisi mi o? Birkenstock'larını düşürmüşsün heey!
Bir külkedisi mi o? Birkenstocklarını düşürmüşsün heey!
6
Bu kadıncağız neden bu hale geldi?
Bu kadıncağız neden bu hale geldi?
7
Blackpool sokaklarında sebebi neden çıktı bilinmeyen bir kavga
Blackpool sokaklarında sebebi neden çıktı bilinmeyen bir kavga
8
Delikanlı Noel babalar sokaklarda..
Delikanlı Noel babalar sokaklarda..
9
Düz yolda yürüyemecek kadar çok içen, yere düşen eşyalarını toparlamaya çalışan genç kadın..
Düz yolda yürüyemecek kadar çok içen, yere düşen eşyalarını toparlamaya çalışan genç kadın..
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Alkolden ve yorgunluktan bitkin düşüp, kendini yere atan genç kadın..
Alkolden ve yorgunluktan bitkin düşüp, kendini yere atan genç kadın..
11
Yine bir kadın yine gözyaşı..
Yine bir kadın yine gözyaşı..
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Bir çift Noel arifesinde taksi önünde tartışıyor..
Bir çift Noel arifesinde taksi önünde tartışıyor..
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Anlıyoruz ki bu beyler, 'Yeter ki saçmalayalım' demişler..
Anlıyoruz ki bu beyler, Yeter ki saçmalayalım demişler..
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Kız arkadaşlarına, yan gözle bakan gençlere ayar verdiler..
Kız arkadaşlarına, yan gözle bakan gençlere ayar verdiler..
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»      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:10 

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