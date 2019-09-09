Alışveriş merkezinde çalışan kadın personelin, AVM'ye gelen müşterilerle para karşılığı birlikte olduğu böyle ortaya çıktı!

1 İngiltere'de bulunan bir alışveriş merkezinde çalışan ve 'Kat Lee' adıyla bilinen cinsel içerikli film yıldızı Zayna Ellemore, AVM'de büyük bir skandala imza attı.

2 Bölgedeki bir hayır kurumuna bağlı olan alışveriş merkezinde gönüllü olarak çalışan Ellemore'un, AVM'ye gelen erkek müşterileri gizlice personel odasına götürüp para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıktı.

3 İkinci el eşya dükkanına bakan Zayna, yöneticisi öğle arasında olduğunda veya başka müşterilerle ilgilendiğinde, erkek müşterilere yaklaşıp 40 euro karşılığında, arka tarafta bulunan personel odasında ilişkiye girmeyi teklif ediyordu.

4 Daily Star gazetesinin ulaştığı mesajlara göre Zayna, bir erkek müşterisine, ''Seni dükkanın arka kapısından içeri alacağım. Daha önce de yaptım çok kolay '' dedi.