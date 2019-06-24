Alman gazetesinden olay seçim yorumu: Erdoğan döneminin sonu başlıyor!

1 Die Welt: Erdoğan döneminin sonu başlıyor "Bu Haziran akşamı Erdoğan döneminin sonu başlıyor. İmamoğlu zaferine 'yeni bir başlangıç' diyor."

2 The Guardian: Erdoğan'ın siyasi hayatı açısından daha önce görülmemiş bir sınav Guardian, "Ekrem İmamoğlu, İstanbul Belediye Seçimlerinde AKP'yi mağlubiyete uğrattı" başlıklı haberinde, "seçmenlerin CHP'nin, dini, sınıfsal ve etnik bölünmeleri gideren kampanyasını benimsediğini" yazdı. Gazete, "İmamoğlu'nun 31 Mart'ta sürpriz bir şekilde aldığı az farklı zaferi geriye almak için düzenlenen seçimlerin, Türkiye'nin kırılgan demokratik kurumları ve Erdoğan'ın siyasi hayatı açısından daha önce görülmemiş bir sınav olduğunu" vurguladı. Haber, "Yıldırım'ın yenilgiyi çabuk bir şekilde kabul etmesi, AKP'yi ikinci yenilgiye giden süreçte oy sayımını izleme utancından kurtardı, ancak yenilgi iktidardaki ittifakın içinde yeni ve yoğun güç mücadelelerine yol açacaktır" ifadeleriyle devam etti.

3 The New York Times: Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük yenilgisiyle karşı karşıya New York Time haberinde de şu ifadeler yer aldı: "Türkiye Cumhurbaşkanı yeniden yapılan İstanbul seçimlerinde ağır yenilgiye uğramış görünüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük yenilgisiyle karşı karşıya çünkü kendi partisinin adayı yenilenen İstanbul seçimlerinde yenilgiyi kabul etti."

4 Washington Post: Erdoğan'ın iktidar partisi başarısızlık yaşadı "Muhalefet adayı yeniden yapılan İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı, Erdoğan'ın iktidar partisi başarısızlık yaşadı. Muhalefet partisi adayı Ekrem İmamoğlu, Türkiye'nin güçlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığına rağmen, İstanbul belediye başkanlığı yarışında ikinci bir zafer kazandı."

5 Le Monde: Erdoğan için ciddi bir başarısızlık "Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayı İstanbul Belediye Başkanlığı seçimlerinde yenilgisini kabul etti. Türkiye'nin en zengin ve en kalabalık şehri İstanbul'un kaybı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ciddi bir başarısızlık."