Almanya'nın başkentinde duygulandıran 15 Temmuz töreni: Türk bayrağına sarılı 251 tabut!
7 saat önce
Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan önemli noktalardan Brandenburg Kapısı'nda 15 Temmuz şehitleri anma töreni gerçekleştirildi. Brandenburg Kapısı'na 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar için Türk bayrağına sarılı tabutlar konuldu.
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanları anmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'in tarihi meydanı olan Brandenburg Kapısı'na Türk bayrağına sarılı 251 tabut konuldu.
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Hacıvat inisiyatifi tarafından düzenlenen programda şehit olanların isimleri de tabutların üzerine yazıldı.
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16.7.2019 16:21:53. #1.13#
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