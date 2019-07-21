Ameliyat masasında rahmi alınırken uyandı: İçimi kazıyorlardı, ölmek istedim!

1 Gözü oyulurken uyandı 1998 yılında Amerika'nın Virginia eyaletinde yaşanan olayda Carol Wehier, sağ gözünü aldırmak için bıçak altına yatmıştı. Wehier, ameliyat sırasında bilincinin açıldığını hissederek doktorun, ''Daha derin kes!'' dediğini bile duydu. Talihsiz hasta, doktorların uyandığını anlaması için parmağını oynatmaya çalışsa da aldığı kas gevşeticilerin etkisiyle bunu başaramadı. Uyutucunun etkisini kaybettiği yetmezmiş gibi, ağrı kesicinin de etkisini yitirmeye başlamasıyla Wehier, gözünün oyulduğunu hissetti. Dehşete kapılan hasta, küfürler etmek, dualar okumak istedi ancak hiçbirini başaramadı.

2 Yaşadığı travmanın etkisiyle uzun süre kendine gelemeyen Wehier, yalnızca uyku ilaçlarıyla uyuyabildi. Talihsiz adam, böylesine korkunç bir olayla karşılaşan insan sayısını en aza indirmek için Anestezi Farkındalığı Derneği'ni kurdu. Dernek üyelerinden biri, ''Yeryüzünde bu dehşet verici olaya ve acıya maruz kalan tek insanın kendisi olmadığını bilmek insanı lanetlenmişlik ve şanssızlık duygusundan kurtarıyor.'' sözleriyle derneğin kendisi için ne ifade ettiğini anlattı.

3 ''İçinizden bağırıyorsunuz ama kirpiğiniz oynamıyor'' Todd Whitlock, ameliyat masasında uyandığında doktorların kolları ve bacakları üzerinde yaptığı tüm acı verici işlemleri hisseden ancak bedeni paralize olduğu için kıpırdayamayan talihsiz hastalardan... Whitlock yaşadığı korkunç olayı, ''Bunun nasıl bir acı olduğunu tarif edemem. Acı skalasında 1-10 arasında değerlendiriyor, bu acı o skalanın dışındaydı. İçinizden bağırıyor ağlıyorsunuz ama kirpiğinizi bile oynatamıyorsunuz!'' sözleriyle ifade etti.

4 Rahmi alınırken uyandı Rahmi alınırken uyanan Diana Told, diğer vakalar gibi bedeninini oynatamazken bilincinin açık olduğunu söyledi. Told, o dehşetli dolu dakikaları şu sözlerle anlattı: ''Beşinci neşter kesiğinden sonrasını saymadım. Uyanıktım, korkuyordum ve her şeyi hissediyordum. İçimi kazıyorlardı ve ben her saniyesinde uyanıktım. Ölmek istedim, o an canımı alması için Tanrıya yalvardım!''

5 Yüz kemikleri kırılırken uyandı 12 yaşındayken yüz kemiklerinden ameliyat olmak için bıçak altına yatan Shelley, operasyon esnasında uyandı ve bütün yüz kemiklerinin kırılarak pensle yerinden çıkarılmasını izledi. Genç kadın, olayın üzerinden 15 yıl geçmiş olmasına rağmen, o korkunç günün kabuslarına girdiğini söylüyor.