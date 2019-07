Ameliyat masasında rahmi alınırken uyandı: İçimi kazıyorlardı, ölmek istedim!

4

Rahmi alınırken uyandı

Rahmi alınırken uyanan Diana Told, diğer vakalar gibi bedeninini oynatamazken bilincinin açık olduğunu söyledi. Told, o dehşetli dolu dakikaları şu sözlerle anlattı: ''Beşinci neşter kesiğinden sonrasını saymadım. Uyanıktım, korkuyordum ve her şeyi hissediyordum. İçimi kazıyorlardı ve ben her saniyesinde uyanıktım. Ölmek istedim, o an canımı alması için Tanrıya yalvardım!''