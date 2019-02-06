Amerika Birleşik Devletleri'ne Gitmek İsteyenler Dikkat! Bunları Asla Yapmayın!
1 saat önce
Amerikan rüyalarını yaşamak isteyenler ve muhteşem şehirlerini görmek isteyenler her zaman ABD seyahati planlar. Hatta bazılarımız oralara yerleşiriz. Ama her yer gibi orada da uyulması gereken kurallar vardır. İşte, tutuklanmanıza ve sorun yaşamanıza sebep olacak şeyler...
1
21 Yaşının Altındakilere İçki Satılması
2
Üzerinde Uyuşturucu Bulundurma
4
Kamuya Açık Alanlarda İçki İçmek ve Huzuru Kaçırmak
5
Amerikan Polisi ile Tartışma ve Saygısızca Cevap Verme
6
Kamu Malına Zarar Verme
7
Otostop Çekme
Otobanda ya da trafik yoğunluğu olan herhangi bir yolda otostop çekmeniz kanunlara aykırıdır.
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Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 01:57
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