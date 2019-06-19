Anbean kamerada! Devasa piton, timsahı canlı canlı yuttu

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Şoke eden fotoğraflar, Queensland eyaletindeki fotoğrafçı Martin Muller tarafından bir bataklıkta çekildi. Muller, kanoyla bataklıktan geçerken ender rastlanan bir manzarayla karşılaştı. Hemen makinesini çıkarıp peş peşe deklanşöre bastı.