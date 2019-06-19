Son Dakika Haberleri: Anbean kamerada! Devasa piton, timsahı canlı canlı yuttu
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Anbean kamerada! Devasa piton, timsahı canlı canlı yuttu

1 saat önce

Avustralya Queensland'de gerçekleşen olayda, usul usul yanaşan devasa Hint pitonu büyük bir timsahı saniyeler içinde yuttu. O anlar fotoğrafçı Martin Muller tarafından anbean kaydedildi.

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Şoke eden fotoğraflar, Queensland eyaletindeki fotoğrafçı Martin Muller tarafından bir bataklıkta çekildi. Muller, kanoyla bataklıktan geçerken ender rastlanan bir manzarayla karşılaştı. Hemen makinesini çıkarıp peş peşe deklanşöre bastı.
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Timsahı yakalayan dev yılan, avını tümüyle kastan oluşan vücuduyla sardı.
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Hint pitonu öyle güçlü ve öyle hızlıydı ki saniyeler içinde timsahı etkisiz hale getirdi.
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Ve ardından yavaş yavaş yutmaya başladı.
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Doğal Hayatı Koruma Ekibi, olayı "Avustralya'nın ikinci en büyük yılanı, bir Avustralya tatlı su timsahıyla besleniyor" cümlesiyle duyurdu.
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Fotoğraflar, dünya medyasında geniş yer buldu.
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Dudak uçuklatan fotoğraflar, sosyal medyada 15 binden fazla yorum aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:11 
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