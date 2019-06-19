Anbean kamerada! Devasa piton, timsahı canlı canlı yuttu

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Şoke eden fotoğraflar, Queensland eyaletindeki fotoğrafçı Martin Muller tarafından bir bataklıkta çekildi. Muller, kanoyla bataklıktan geçerken ender rastlanan bir manzarayla karşılaştı. Hemen makinesini çıkarıp peş peşe deklanşöre bastı.
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Timsahı yakalayan dev yılan, avını tümüyle kastan oluşan vücuduyla sardı.
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Hint pitonu öyle güçlü ve öyle hızlıydı ki saniyeler içinde timsahı etkisiz hale getirdi.
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Ve ardından yavaş yavaş yutmaya başladı.
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Doğal Hayatı Koruma Ekibi, olayı "Avustralya'nın ikinci en büyük yılanı, bir Avustralya tatlı su timsahıyla besleniyor" cümlesiyle duyurdu.
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Fotoğraflar, dünya medyasında geniş yer buldu.
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Dudak uçuklatan fotoğraflar, sosyal medyada 15 binden fazla yorum aldı.