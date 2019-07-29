Son Dakika Haberleri: Anbean kamerada! Komodo ejderi, zehirlediği maymunu canlı canlı yedi
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Anbean kamerada! Komodo ejderi, zehirlediği maymunu canlı canlı yedi

2 saat önce

Devasa komodo ejderi oldukça büyük bir maymunu 1 dakika gibi bir sürede lokma lokma yedi. Maymunu önce zehirleyen vahşi Komodo ejderi, ardından kurbanını mideye indirdi.

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Endonezya'ya özgü olan ve hayvanları canlı yada cansız tüketen Komodo ejderleri, bilhassa maymunları çok lezzetli bulan bir tür. Öyle ki sırf uygun bir zamanı kollayabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalabiliyorlar.
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Komodo ejderleri, ağaçlarda yaşayan maymunları avlarken epey zorlanıyor fakat görüntülerdeki maymun, bir anlık dalgınlıkla Komodo ejderinin yemi oluyor.
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Zehirli bir ısırığa sahip olan komodo ejderi, koca bir maymunu tek hamlede yiyor.
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Endonezya'daki Komodo ejderleri, dünyanın en korkunç avcılarından biri...
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Rinca, Flores ve Gili Motang adalarına özgü olan Komodo ejderleri, normalde domuz, geyik ve yılan gibi canlılarla besin ihtiyacını karşılıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 29.07.2019 04:40 
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