Anbean kamerada! Komodo ejderi, zehirlediği maymunu canlı canlı yedi

1
Endonezya'ya özgü olan ve hayvanları canlı yada cansız tüketen Komodo ejderleri, bilhassa maymunları çok lezzetli bulan bir tür. Öyle ki sırf uygun bir zamanı kollayabilmek için saatlerce beklemek zorunda kalabiliyorlar.
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Komodo ejderleri, ağaçlarda yaşayan maymunları avlarken epey zorlanıyor fakat görüntülerdeki maymun, bir anlık dalgınlıkla Komodo ejderinin yemi oluyor.
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Zehirli bir ısırığa sahip olan komodo ejderi, koca bir maymunu tek hamlede yiyor.
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Endonezya'daki Komodo ejderleri, dünyanın en korkunç avcılarından biri...
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Rinca, Flores ve Gili Motang adalarına özgü olan Komodo ejderleri, normalde domuz, geyik ve yılan gibi canlılarla besin ihtiyacını karşılıyor.