Anbean Kaydedildi! Aslanın Elinden Kaçmak İsteyen Antilobun Acı Sonu

1 Nxai Pan Ulusal Parkı'ndaki safari gezisi sırasında Hampshire'dan fotoğrafçı Sue Morris'in çektiği fotoğraflar, vahşi doğada ölüm kalım mücadelesine sahne oldu.

2 Sue Morris anbean kaydettiği bu anlar hakkında şunları söyledi: İzlemesi kesinlikle zor bir şeydi, ancak geçtiğimiz gün aslanın ailesini görmüştüm. Aslanın da yavrularını doyurması gerekiyordu.

3 Antilop kaçmak için var gücüyle uğraşsa da dişi aslan, koca dişleriyle sırtına tekrar tekrar zıpladı.

4 Bir dişi aslan, bir anda Afrika antilobunun sırtına sıçradı ve hayvanı düşürmek için ön pençelerinden destek alarak devam etti. Antilop, dişi aslan tarafından yere düşürüldüğünde etrafı bir toz bulutu kapladı.

5 Ve dişi aslana yardımcı olacak bir aslan daha koşarak geldi! İkisi de aynı anda antilobu çembere aldığında artık antilobun kaçış noktası kalmadı. Antilop aslan ve yavrularının yemeği oldu.

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