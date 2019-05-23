Son Dakika Haberleri: Anbean Kaydedildi! Aslanın Elinden Kaçmak İsteyen Antilobun Acı Sonu

Anbean Kaydedildi! Aslanın Elinden Kaçmak İsteyen Antilobun Acı Sonu

20 saat önce

Botswana Cumhuriyeti'nde bir dişi aslanın yakaladığı Afrika antilobu, kaçmak için elinden geleni yapsa da başka bir aslanın daha saldırmasıyla yem olmaktan kurtulamadı.

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Nxai Pan Ulusal Parkı'ndaki safari gezisi sırasında Hampshire'dan fotoğrafçı Sue Morris'in çektiği fotoğraflar, vahşi doğada ölüm kalım mücadelesine sahne oldu.
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Sue Morris anbean kaydettiği bu anlar hakkında şunları söyledi: İzlemesi kesinlikle zor bir şeydi, ancak geçtiğimiz gün aslanın ailesini görmüştüm. Aslanın da yavrularını doyurması gerekiyordu.
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Antilop kaçmak için var gücüyle uğraşsa da dişi aslan, koca dişleriyle sırtına tekrar tekrar zıpladı.
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Bir dişi aslan, bir anda Afrika antilobunun sırtına sıçradı ve hayvanı düşürmek için ön pençelerinden destek alarak devam etti. Antilop, dişi aslan tarafından yere düşürüldüğünde etrafı bir toz bulutu kapladı.
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Ve dişi aslana yardımcı olacak bir aslan daha koşarak geldi! İkisi de aynı anda antilobu çembere aldığında artık antilobun kaçış noktası kalmadı. Antilop aslan ve yavrularının yemeği oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.05.2019 09:43 
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