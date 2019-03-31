Son Dakika Haberleri: Anlık Sonuçlarla Millet İttifakı'nın En Yüksek Oy Aldığı İller

Anlık Sonuçlarla Millet İttifakı'nın En Yüksek Oy Aldığı İller

35 dakika önce

Türkiye'de on milyonlarca vatadaşın gözünü dikip merakla beklediği 31 Mart yerel seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Öte yandan Millet İttifakı''nın en yüksek oy aldığı iller gün yüzüne çıkmaya başladı.

1
CHP-İYİ Parti oluşturduğu Millet İttifakı'nın önde olduğu iller...
2
Edirne
Edirne
3
Tekirdağ
Tekirdağ
4
Muğla
Muğla
5
Burdur
Burdur
6
Adana
Adana
7
Ardahan
Ardahan
8
Çanakkale
Çanakkale
9
Bolu
Bolu
10
Bilecik
Bilecik
11
Antalya
Antalya
12
Sinop
Sinop
13
İzmir
İzmir
14
Aydın
Aydın
15
Eskişehir
Eskişehir
16
Kırşehir
Kırşehir
17
Artvin
Artvin

»      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:48 

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