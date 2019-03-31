Anlık Sonuçlarla Millet İttifakı'nın En Yüksek Oy Aldığı İller
35 dakika önce
Türkiye'de on milyonlarca vatadaşın gözünü dikip merakla beklediği 31 Mart yerel seçim sonuçları gelmeye devam ediyor. Öte yandan Millet İttifakı''nın en yüksek oy aldığı iller gün yüzüne çıkmaya başladı.
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CHP-İYİ Parti oluşturduğu Millet İttifakı'nın önde olduğu iller...
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 07:48
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