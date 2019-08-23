Anne-babalar dikkat! Çocuğunuz bunu yapıyorsa istismara uğruyor olabilir

1 Çocuk Gelişimi Bölümü Öğr. Gör. Uzman Klinik Psikolog Buket Koçyiğit Ocak, çizdiği resimlerde kuş, çiçek, kalp veya kolları serbest yana açan açan figürler bulunan çocukların, iletişime açık olan mutlu çocuklar olduğunu söylüyor.

2 Çizimler, sorunları ele veriyor Ocak, koyu rengin aşırı kullanımı, gelişim dönemine uygun olmayan karalamalar, normal dışı insan uzuvlarının, çocuklar için birtakım problemlere işaret edebildiğini belirtti.

3 Aile içi şiddet, çizdikleri resimlere yansıyor İnsan çizimlerinde boynun çizilmemesinin öfke kontrol problemlerini gösterebildiğini, kulakların çizilmemesinin de çevre ile iletişimde sorun olabileceğini düşündürdüğünü anlatan Ocak, aile içi çatışmanın yoğun olduğu evlerde büyüyen çocukların da aile resmi çizmeye karşı tamamen isteksiz olduğunun görülebildiğini aktardı.

4 Sayfayı nasıl kullandığı önemli Ocak, "Çizimlerin çoğunu kağıdın sol tarafına yerleştirmek bağımlı, ben-merkezci bir kişilik özelliğinin emaresi olabilirken, sağ tarafta toplanan çizimler çevre-merkezli bir kişilik yapısıyla bağlantılı bulunmuştur. Benzer şekilde sayfanın üstünde toplanan çizimler, çocuktaki potansiyel birtakım davranış problemlerini düşündürürken, sayfanın altına toplanan çizimler, özgüven eksikliğine ve depresif bir kişilik yapılanmasına işaret edebilmektedir" diyerek sayfa kullanımının önemine değindi.

5 Mor ve turuncu, depresifliğe işaret ediyor Renklerin anlamı ve kullanımının çocuktan çocuğa değişiklik gösterdiği ancak yine de birtakım genellemelere varılabileceğini söyleyen Ocak, "Örneğin çocukların geneli sıklıkla; mavi, sarı, kırmızı gibi renkleri kullanmayı tercih ederken; siyah, gri, kahverengi gibi renkleri itici bulurlar. Sarı, mavi ve yeşil, enerji, özgüven, olgunluk gibi kişilik özellikleri ile ilişkiliyken; siyah, mor, turuncu daha depresif, endişeli ya da sıkıntı verici durumlarla ilişkili bulunmuştur" dedi.

6 Bu detay varsa, çocuk istismara uğruyor olabilir Ocak, kesin olmamakla beraber elde edilen bilgilerin istismar gören çocukların çizimlerinde, kendini diğer insan figürlerinden ayırmak için sınırlar ve bölmelere ya da kendisiyle diğerlerinin arasında duvar, tv gibi birtakım objelere yer verdiklerini söyledi. Ocak, "Benzer şekilde vücut hatlarını keskin ve bastırarak boyayan çocukların aile üyelerinde, çoğunlukla sorunları fiziksel şiddet uygulayarak çözme eğiliminde olduğu bilinmektedir. Şiddet ve istismara uğramış çocukların resimlerinde sıklıkla kırmızı ve siyah renkler göze çarpar" dedi.

7 Çocuk Gelişimi Bölümü Öğr. Gör. Uzman Klinik Psikolog Buket Koçyiğit Ocak, resim analizinin başlı başına bir değerlendirme aracı olmadığını, çocuk ve aileyle klinik görüşmelerin yapılması gerektiğini ifade etti.

8 Ocak, "Anne-babalar öncelikle çocuklarının gelişim düzeyine uygun bir ilerleme gösterip göstermediği ve ruh sağlıkları konularında sıkı birer gözlemci olmalılar. Bu kriterlerin her zaman bir sorun göstergesi olmayabileceği unutulmamalı. Davranışlarıyla beraber resimlerinde de problem emaresi olabilecek ögeleri barındıran çocuklar için aileler uzmanlardan yardım almayı tercih etmeliler" diye konuştu.

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