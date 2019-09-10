Annesinin düğününe gelmişti, gördüğü manzara karşısında şoke oldu!

1 İngiltere Liverpool'da yaşayan 34 yaşındaki Kate Cunningham isimli kadın, hayatını yaşlı bir ağaçla birleştirmeye karar verdi. Eş olarak seçtiği yaşlı ağacın, kendisinin en büyük destekçisi olduğunu ve hiç kıskançlık yapmadığını söyleyen genç kadın, soyadını dahi değiştirdi.

2 'Yaşça büyük' anlamına gelen 'Elder' soyadını alan Kate, "Sevgilim sabah tören için hazırlanmama yardımcı oldu. Bu durumdan en çok utanan oğlum oldu. Onun için zor bir durumdu. Ancak son anda törene gelmeye karar verdi ve gözlerine inanamadı. Yanımda olması benim için çok önemliydi. Hep beraber bir aile olarak töreni gerçekleştirdik" dedi.

3 Babasının en büyük destekçisi olduğunu belirten genç kadın, ''Düğün için her şeyi organize etmemize yardımcı oldu ve kendi minibüsünü kullandı. İlk başta sadece bir fikirdi. Hayata geçirmeye kalkınca çevremden destek görmeye başladım. Hepimizin bir araya gelmesi harika oldu. Bugün bizim günümüz" dedi.

4 Aslında Kate Cunningham'ın bu tuhaf evliliğinin bir sebebi var. Vatandaşlar, Rimrose Vadisi üzerinden geçecek yol için kesilecek ağaçların hayatta kalmasını istiyor. Yolun mevcut halinin doğanın korunması açısından çok önemli olduğu vurgusu yapılıyor ancak ağaçların kesilmesini istemeyen halkın çığlıkları bir türlü duyulmuyor.