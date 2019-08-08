Antalya'da bulunan 3 bin 600 yıllık gemide çalışmalar başladı! Dünyanın en eski batığı

1 Antalya'nın batı kıyılarında Akdeniz açıklarında yaklaşık 4 ay önce tespit edilen ve M.Ö.15-16'ncı yüzyıla ait olduğu düşünülen, Tunç Çağı'na ait dünyanın en eski gemi batığında kazı çalışmaları başladı. Dünyanın en eski sualtı keşfi olarak adlandırılan batıktaki kazı çalışmaları, Uluslararası Sualtı Arkeoloji Enstitüsü, Teksas A&M Üniversitesi ve Oxford Üniversitesi'nden uzmanlar tarafından Akdeniz Üniversitesi öncülüğünde, Antalya Müze Müdürlüğü başkanlığında yapılıyor.

2 Antalya Valisi Münir Karaloğlu, bulunduğu nokta sır gibi gizlenen batıktaki kazı çalışmasını gerçekleştiren heyeti, teknelerinde ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Vali Karaloğlu, batıktan çıkarılan tarihi eserleri de inceledi.

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3 bin 600 yıllık gemi batığını sualtının 'Göbeklitepesi' olarak nitelendirdiklerini belirten Vali Münir Karaloğlu, "Batık bulunduğunda yüzeysel araştırmalar neticesinde, dünyanın bilinen en eski ticari batığı olabileceğini söylemiştik ve o zaman daha kazı başlamamıştı. Artık elimizde kazıdan elde ettiğimiz eserler de var. Şimdi bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz" dedi.



4 Daha önce bilinen en eski ticari batığın da batı Antalya'da, Kaş Uluburun'da bulunduğunu hatırlatan Vali Karaloğlu, "Oranın kazısı tamamlandı. Şu anda oradan çıkan eserler, Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Bu batığımız Uluburun'dakinden yaklaşık ikiyüzyıl daha eski bir ticari batık" diye konuştu.

