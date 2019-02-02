Antalya'da Klozetin Su Haznesinden Servet Çıktı

1 Antalya'nın Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda; klozetin su haznesine saklanmış 230 sikke ve 1 küçük biblo çıktı.

2 Olayla ilgili evdeki H.K. ve M.E. gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede ele geçirilen sikke ve figürlerin sahte olduğu ve dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere tasarlandığı değerlendirildi.