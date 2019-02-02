Antalya'da Klozetin Su Haznesinden Servet Çıktı
25 dakika önce
Alanya'da, tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan evin, klozet rezervuarında sahte 230 sikke ile bir biblo ele geçirildi.
1
Antalya'nın Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda; klozetin su haznesine saklanmış 230 sikke ve 1 küçük biblo çıktı.
2
Olayla ilgili evdeki H.K. ve M.E. gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede ele geçirilen sikke ve figürlerin sahte olduğu ve dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere tasarlandığı değerlendirildi.
3
Sikke ve biblolar incelenmek Müzeler Müdürlüğü'ne gönderildi. H.K. ve M.E. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.
Son Dakika
» Fotogaleri
Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:07
Diğer Galeriler
Bu Karışım Kansere Karşı Koruyor, Cinsel Güce Güç Katıyor!
Es Es'in Uras'ı Bakın Şimdi Ne Yapıyor!
Cinsel Hayatınızı Olumsuz Etkileyen Yiyecekler
Makyaj ve Photoshopla Kendini Korkunç Hale Getiren İranlı Kadının, Eski Haline Bakın