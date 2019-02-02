Son Dakika Haberleri: Antalya'da Klozetin Su Haznesinden Servet Çıktı

Antalya'da Klozetin Su Haznesinden Servet Çıktı

25 dakika önce

Alanya'da, tarihi eser bulunduğu ihbarı yapılan evin, klozet rezervuarında sahte 230 sikke ile bir biblo ele geçirildi.

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Antalya'nın Alanya ilçesinde Saray Mahallesi'ndeki bir eve yapılan operasyonda; klozetin su haznesine saklanmış 230 sikke ve 1 küçük biblo çıktı.
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Olayla ilgili evdeki H.K. ve M.E. gözaltına alındı. Yapılan ilk incelemede ele geçirilen sikke ve figürlerin sahte olduğu ve dolandırıcılık olaylarında kullanılmak üzere tasarlandığı değerlendirildi.
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Sikke ve biblolar incelenmek Müzeler Müdürlüğü'ne gönderildi. H.K. ve M.E. ise polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede savcılık tarafından serbest bırakıldı.

»      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 12:07 

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