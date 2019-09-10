Son Dakika Haberleri: Apple'ın yeni iPhone 11 tasarımları Twitter'ın diline düştü!
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Apple'ın yeni iPhone 11 tasarımları Twitter'ın diline düştü!

1 saat önce

Apple, yeni geliştirdiği iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adlı üç modeli 10 Eylül akşamı yapılacak Apple Event etkinliğinde tanıtacak. Steve Jobs'ın kurucusu olduğu dünyaca ünlü şirket Apple'ın yeni tasarımlarını ve fiyatlarını gören Twitter kullanıcıları ise şirketi deyim yerindeyse top tüfekle yaylım ateşine tuttu. İşte sosyal medyada madara olan iPhone 11 modeli ve gelen yorumlar...

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A13 çipi olacak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adlı üç modelin de fiyatları merak konusu olmuştu ki, modellere sırası ile 749, 999, 1099 dolar değerinin biçildiği ortaya çıktı.
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Türkiye'deki fiyatları henüz netlik kazanmasa da en uygun iPhone 11 modelinin fiyatı, vergiler dahil 10 bin TL olacak gibi görünüyor. iPhone 11 Pro için beklenen fiyat 12 bin TL, iPhone 11 Pro Max için ise 14 – 18 bin TL civarında.
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İlginç tasarımıyla beyin yakan iPhone'ların yılbaşına yakın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni iPhone telefonlarda geniş açı fotoğraf ile video için kameralarda üçüncü bir sensör yer alacak, aynı zamanda video kalitesi artacak.
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Üç yıldır üst üste aynı tasarımları satışa çıkaran Apple'ın yeni tasarımları neye benzetilmedi ki! Kullanıcılar, özellikle iPhone 6'dan sonra Steve Jobs dönemini aratan şirketi yerden yere vurdu. Tabii bu vuruşlar sert vuruşlar değil!
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Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 06:00 
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