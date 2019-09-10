Apple'ın yeni iPhone 11 tasarımları Twitter'ın diline düştü!

1 A13 çipi olacak iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max adlı üç modelin de fiyatları merak konusu olmuştu ki, modellere sırası ile 749, 999, 1099 dolar değerinin biçildiği ortaya çıktı.

2 Türkiye'deki fiyatları henüz netlik kazanmasa da en uygun iPhone 11 modelinin fiyatı, vergiler dahil 10 bin TL olacak gibi görünüyor. iPhone 11 Pro için beklenen fiyat 12 bin TL, iPhone 11 Pro Max için ise 14 – 18 bin TL civarında.

3 İlginç tasarımıyla beyin yakan iPhone'ların yılbaşına yakın piyasaya sürülmesi bekleniyor. Yeni iPhone telefonlarda geniş açı fotoğraf ile video için kameralarda üçüncü bir sensör yer alacak, aynı zamanda video kalitesi artacak.

4 Üç yıldır üst üste aynı tasarımları satışa çıkaran Apple'ın yeni tasarımları neye benzetilmedi ki! Kullanıcılar, özellikle iPhone 6'dan sonra Steve Jobs dönemini aratan şirketi yerden yere vurdu. Tabii bu vuruşlar sert vuruşlar değil!

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