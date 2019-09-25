Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz?

1 Dünyanın en popüler bilişim şirketinin ısırılmış elma logosu, gizem dolu hikayesiyle II. Dünya Savaşı'na dayanıyor.

2 Ünlü bilim adamı Alan Turing, Almanların kullandığı Enigma isimli şifreyi çözünce, Alman denizaltıları zor durumda kalıyor ve Almanların Londra üzerinde gerçekleştirdikleri bombardımanlar bir işe yaramamaya başlıyor.

3 Ancak savaşın seyrini değiştiren dahi matematikçi Turing bir eşcinsel ve üniversitedeki odasında erkek bir öğrenciyle basılıyor.

4 O dönemde, İngiltere yasalarına göre eşcinsellik büyük bir suçtu ve Turing'e iki alternatif sunuldu.

5 Bunlardan biri uzun süreli hapis cezası, ikincisi ise ilaç tedavisiyle hadımlaştırılmak.

6 Turing'e her iki yolda katlanılamaz geliyor ve bir elmanın içine, bir gergedanı dahi saniyeler içinde öldürebilecek güçte zehir enjekte ederek intihar ediyor.



7 Turing'in cesedinin yanında, yalnızca bir ısırık alınmış bir elma göze çarpıyor.

8 Bu hikayeden çok etkilenen Macintosh firmasının, dahi matematikçi Alan Turing'in intihar elmasını logo yapmaya karar verdiği düşünülüyor ancak kendileri bu konuyla ilgili konuşmamayı seçiyor.