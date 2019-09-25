Apple logosunun ardındaki karanlık hikayeyi biliyor musunuz?
1 gün önce
Dünyaca ünlü bilişim şirketi Apple'ın ısırılmış elma logosu, bakın hangi karanlık sırrı temsil ediyor.
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Dünyanın en popüler bilişim şirketinin ısırılmış elma logosu, gizem dolu hikayesiyle II. Dünya Savaşı'na dayanıyor.
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Ünlü bilim adamı Alan Turing, Almanların kullandığı Enigma isimli şifreyi çözünce, Alman denizaltıları zor durumda kalıyor ve Almanların Londra üzerinde gerçekleştirdikleri bombardımanlar bir işe yaramamaya başlıyor.
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Ancak savaşın seyrini değiştiren dahi matematikçi Turing bir eşcinsel ve üniversitedeki odasında erkek bir öğrenciyle basılıyor.
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O dönemde, İngiltere yasalarına göre eşcinsellik büyük bir suçtu ve Turing'e iki alternatif sunuldu.
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Bunlardan biri uzun süreli hapis cezası, ikincisi ise ilaç tedavisiyle hadımlaştırılmak.
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Turing'e her iki yolda katlanılamaz geliyor ve bir elmanın içine, bir gergedanı dahi saniyeler içinde öldürebilecek güçte zehir enjekte ederek intihar ediyor.
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Turing'in cesedinin yanında, yalnızca bir ısırık alınmış bir elma göze çarpıyor.
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Bu hikayeden çok etkilenen Macintosh firmasının, dahi matematikçi Alan Turing'in intihar elmasını logo yapmaya karar verdiği düşünülüyor ancak kendileri bu konuyla ilgili konuşmamayı seçiyor.
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26.9.2019 09:22:40. #1.12#
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