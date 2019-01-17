Arabistanlı Kadın Taraftarlar Juventus-Milan Maçına Damga Vurdu

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gerçekten şeriat uygulanmıyor, insanlar tarz, devlet tarz, Sudi Arabistan bıkmış İslamdan, eğer para akmasın, gelmeyi burak, Sudi Arabistan da namaz kılınacak camii bulamazsın. insanlar sahte uygulamalı yanlış siyasettenşeriattan bıkmışlar. devlet tarz olmasa Allah’sız kur’an’sız amerikanın peşinden gidermi, hani sen ülkeni şeriatla yönetiyordun. sormazlar mı insana kardeşim, insanları tarz dedik,Suud kızları Arabistan topraklarını daha çıkmadan sosyal medyaya kapak oluyorlar kapak olayı burak.