Son Dakika Haberleri: Arabistanlı Kadın Taraftarlar Juventus-Milan Maçına Damga Vurdu

Arabistanlı Kadın Taraftarlar Juventus-Milan Maçına Damga Vurdu

1 saat önce

Suudi Arabistan'da kadın taraftarlar 1 yıl sonra ilk kez, Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan Juventus-Milan maçını seyretme ayrıcalığını yaşadı.

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Suudi Arabistan'ın Kral Abdullah Spor Şehri Stadyumu'nda oynanan maçta Juventus, Milan'ı 1-0 yenerek kupanın sahibi oldu. Suudi Arabistan'da kadın taraftarlar 1 yıl sonra bir statta maç seyretme ayrıcalığını yaşadılar.
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Karşılaşmayı 61 bini aşkın taraftar izledi. Suudi Arabistan'da kadın taraftarlar 1 yıl sonra bir statta maç seyretme ayrıcalığını yaşadılar.
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Suudi Arabistan'da kadınlar 2018 yılının ocak ayındaki Ahli F.C. - Al-Batin maçında ilk defa bir statta seyirci olarak yer aldı.
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»      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:52 

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YORUMLAR (8)
  • Adınızı Yazın: şereflerin müslümanlığı yalan dolan suriyede ,filistinde ırakta soydaşları, dindaşları katledilirken mi,lletin çokta umrunda değil..... Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
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