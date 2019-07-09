Arap milyarderlerin skandallarla dolu hayatı

1 Geçtiğimiz günlerde Londra'daki evinde ölü bulunan BAE Şeyhi'nin oğlu Şeyh Halid bin Sultan el-Kasım'ın, cinsel ilişki partisinde öldüğü ortaya çıkmıştı.

2 Bir erkek giyim markasının sahibi ve tasarımcısı olan Şeyh'in çalışanları, yöneticilerine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3 Çalışanların ifadeleri arasında, Şeyh'in cinsel ilişki partilerinin günler sürdüğü, bu partiler yüzünden az uyuduğu ve cinsel ilişki süresini uzatmak için çeşitli haplar kullandığı yer alıyordu.

4 BAE Şeyhi'nin gizemli ölümü ardından gözler, geçmişte şeriatın pençesinden kurtulma hevesiyle türlü skandallara adı karışan diğer Arap milyarderlere döndü.

5 Cinsel ilişki partisinde ölen BAE Şeyhi'nin ağabeyi Şeyh Muhammed bin Sultan el Kasımi de, 1999 yılında İngiltere'nin Sussex bölgesinde bulunan 21 milyon TL değerindeki malikanesinde, yüksek doz eroinden hayatını kaybetmişti.

6 2005 yılında, 28 yaşındaki Suudi Prensi Macid Abdülaziz el Saud da, ABD'deki malikanesinde çalışan bir kadına tacizde bulunmak suçlamasıyla tutuklanmış, prensin olaya tanık olan komşuları, bir kadını kanlar içinde yüksek parmaklıklarla korunan malikaneden kaçmaya çalışırken gördüklerini, kadının çığlık atarak çevreden yardım istediğini anlatmışlardı.

7 Bu olayın ardından evdeki diğer kadın personellerde Suudi Prens'ten taciz suçlamasıyla şikayetçi olmuştu. Kadınlar üç gün boyunca kendilerini eve kapatıp zorla uyuşturucu vererek cinsel saldırıda bulunan El Saud'a durması için yalvardıklarını, ancak prensin kendilerine "Siz kadın değilsiniz! Siz bir hiçsiniz! Ben prensim ve kimse bana bir şey yapamaz" diye bağırdığını ifadelerinde belirtmişlerdi.





8 Yine 2015 yılında İngiltere'de Dubai Prensi Şeyh Raşid bin Muhammed bin Raşid el Maktum da, yüksek doz uyuşturucu ve cinsel ilişki partisinin kurbanı oldu. Yetkililer, genç prensin cinsel ilişki partisi yaptığı gecenin sabahında aşırı derecede uyuşturucu nedeniyle kalp krizi geçirdiğini belirtti.

9 Arap dünyasında yakın zamanlı yaşanan en büyük skandallardan biri de, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Muhammed bin Raşit Al Maktum'un eşi Prenses Haya'nın, kocasını terk ederek İngiltere'ye kaçmasıydı.