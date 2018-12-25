Son Dakika Haberleri: Asgari Ücretin En Yüksek Olduğu 9 Ülke

Asgari Ücretin En Yüksek Olduğu 9 Ülke

47 dakika önce

Türkiye'de asgari ücret 417 lira zamla 2 bin 20 lira oldu. Asgari ücret, ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor. İşte asgari ücretin en yüksek olduğu 9 ülke...

1
AVUSTRALYA - 2,863 DOLAR
AVUSTRALYA - 2,863 DOLAR
Avustralya'da yıllık asgari ücret 34.358 $ olarak ön plana çıkıyor. Bu tutar ise aylık olarak 2863 $'a denk geliyor. Bu rakamlar Lüksemburg'a göre yıllık tam 5000 Dolar daha fazla.
2
LÜKSEMBURG - 2,468 DOLAR
LÜKSEMBURG - 2,468 DOLAR
Lüksemburg en yüksek asgari ücret sıralamasında 2.sırada yer alıyor. Haftalık olarak 40 saat resmi çalışma saati bulunan Lüksemburg'un yıllık asgari ücret tutarı 29.611 $. Bu rakam aylık 2.468 $'a tekabül ediyor.
3
MONAKO - 2,168 DOLAR
MONAKO - 2,168 DOLAR
Monako Dünya'nın en yüksek asgari ücretine sahip 3. ülkesi. Monako'da asgari ücretten yararlanan kişi sayısı %16'lık dilim. Geri kalan %84'lük bölüm asgari ücretin üzerinde çalışıyor. Haftalık olarak 39 saat resmi çalışma saati bulunan Monako'da yıllık asgari ücret 26.015 $. Bu sayı aylık olarak 2168 $'a tekabül ediyor.
4
SAN MARINO - 2029 DOLAR
SAN MARINO - 2029 DOLAR
San Marino. Dünya'da güzellikleriyle bilinen San Marino, İtalya dolaylarında bir mikro devlet olarak ön plana çıkıyor. San Marino'da asgari ücretle çalışan bireyler yıllık olarak 24.347 $ alıyor. Bu sayı aylık maaşa vurulduğunda 2029 $ olarak kendini gösteriyor.
5
YENİ ZELENDA
YENİ ZELENDA
Yeni Zelenda'da asgari ücretle çalışan bir işçi yıllık olarak 24.098 $ kazanıyor. Haftada 40 saat çalışma zorunluluğu bulunan Yeni Zelanda'da aylık alacağınız asgari ücret tutarı 2008 $.
6
BELÇİKA - 1,925 DOLAR
BELÇİKA - 1,925 DOLAR
Belçika asgari ücreti haftalık 38 saat çalışma karşılığında yıllık olarak işçilere 23.104 $'a e denk geliyor. Aylık aldıkları maaş işse 1925 $. Dünya'nın en ünlü ülkelerinden biri olan Belçika, en yüksek asgari ücreti veren ülkeler listesinde yerini aldı.
7
HOLLANDA - 1,917 DOLAR
HOLLANDA - 1,917 DOLAR
Hollanda yine dünyanın sayılı ülkelerinden biri. Ekonomi konusunda ilk sıralarda yer alan Hollanda'da haftalık çalışma saati:40. Bu saate karşılık olarak işçiler yıllık 23.003 $, aylık ise 1917 $ kazanıyorlar.
8
ALMANYA - 1,913 DOLAR
ALMANYA - 1,913 DOLAR
Almanya asgari ücret konusunda diğer ülkelere nazaran biraz daha kesenin ağzını kapatmış. Saatlik en düşük 8.5 £ maaş verilen Almanya'da yıllık alınan toplam para 22.950 $. Bu sayı aylığa vurulduğunda 1913$ olarak kendini gösteriyor.
9
İRLANDA- 1,874 DOLAR
İRLANDA- 1,874 DOLAR
İrlanda'da tam zamanlı çalışan bir işçi haftalık olarak 39 saat çalışır. Bu 39 saat için aylık 1874 $ yıllık 22.490 $ para alır. Listenin sonundaki ülke olan İrlanda, işçiler tarafından yoğun göç alan bir ülke olarak ön plana çıkıyor.

»      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:40 

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