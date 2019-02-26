Son Dakika Haberleri: Asi Gelin Meghan Markle, Ellerine Kına Yaktı!

Asi Gelin Meghan Markle, Ellerine Kına Yaktı!

1 saat önce

Geçtiğimiz günlerde baby shower partisi sebebiyle ABD seyahati yapan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle, bu sefer Fas seyahatine çıktı. Kraliyetin kural tanımaz gelininin ellerine kına yakması, sosyal medyada çok konuşuldu. İşte, elleri kınalı gelin Meghan Markle'dan kareler...

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Kraliyetin kural bozan gelini Meghan Markle, geçmiş günlerde arkadaşları ile baby shower partisi için ABD'de 500 bin dolar harcama yaparak gündeme bomba gibi düşmüştü.
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Şimdilerde konuşulan konu ise Prens Harry ile yaptığı 3 günlük Fas ziyareti.
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Adeta Türklerin "Elleri kınalı gelin" sözünün fotoğrafı olan 7 aylık hamile Markle'ın Fas geleneklerinde önemli bir yer tutan geleneklerden kına yaptırması oldukça şaşırttı.
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Markle'ın ise son zamanlarda tiye alınan elini sürekli karnına götürmesi kınalı elini götürmesi ile tekrar gündeme geldi.
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»      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 10:23 

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